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"Ростелеком" занял первое место по количеству публичных точек Wi-Fi-доступа по итогам 2019 года в рейтинге "ТМТ Консалтинг"

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"Ростелеком" лидирует по количеству публичных точек Wi-Fi-доступа в 2019 году по оценкам независимого консалтингового агентства "ТМТ Консалтинг".

По данным "ТМТ Консалтинг", на конец 2019 года в России насчитывалось 166 тыс. публичных точек Wi-Fi доступа, организованных и обслуживаемых операторами связи, рост за год составил 23%. Выручка от услуги Wi-Fi в 2019 году составила 7 млрд руб., что на 12% больше, чем в 2018 году.

По мнению агентства, "Ростелеком" в 2019 году стал лидером по числу обслуживаемых точек публичного Wi-Fi-доступа — 45,1 тыс. (без учета проекта устранения цифрового неравенства). Таким образом, "Ростелеком" занимает 27% рынка публичного Wi-Fi по числу точек доступа. Причем их количество за 2019 год выросло на 64% благодаря увеличению числа заявок из банковской сферы, сегмента гостинично-ресторанного бизнеса и других крупных клиентов.

"Нашей услугой организации точек Wi-Fi пользуется большое количество корпоративных заказчиков: от предприятий малого и среднего бизнеса до банков и крупных компаний, поскольку она отвечает самым высоким требованиям к качеству и технологическому уровню. Услуга Wi-F-доступа может быть дополнена интегрированными решениями по сервисной модели, включая проводной доступ в интернет, цифровое телевидение, услуги мобильной связи и виртуальных частных сетей", — отметил директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента ПАО "Ростелеком" Денис Рябченков.

Сегодня беспроводной интернет является неотъемлемой частью жизни и общения. Владельцам ноутбуков, планшетов и смартфонов требуется выход в интернет в любом месте, и Wi-Fi становится обязательным сервисом на любом предприятии сферы услуг и бизнеса.

"Ростелеком" имеет богатый опыт развертывания больших распределенных сетей Wi-Fi. Масштабная проверка технических возможностей компании состоялась во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Во время турнира услугами бесплатного доступа в интернет по сети Wi-Fi "Ростелекома" воспользовалось более 144 тысяч человек на стадионах и более 43 тысяч человек в фан-зонах разных городов России. Пользователи из 137 стран мира успешно прошли авторизацию, за время чемпионата не было зарегистрировано ни одного сбоя.

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Новости

Назад. 07 июля 2020
"Ростелеком" занял первое место по количеству публичных точек Wi-Fi-доступа по итогам 2019 года в рейтинге "ТМТ Консалтинг"
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