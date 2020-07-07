Оперативный штаб: показатель заболеваемости в области почти в три раза ниже, чем по России

07.07.2020 08:35 Читали 11

В понедельник, 6 июля, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. В режиме видеоконференцсвязи участие приняли главы муниципалитетов, руководители министерств и ведомств.

Первый вопрос традиционно касался эпидемиологической ситуации в регионе. За весь период наблюдений в Самарской области зафиксировано 5399 случаев новой коронавирусной инфекции. Это меньше, чем во многих других регионах страны и существенно меньше, чем в соседних регионах ПФО. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в Самарской области составляет 169,1. Это почти в 3 раза ниже, чем в целом по стране (471,1 на 100 тысяч населения в РФ). Показатель смертности на 100 тыс. населения в области (1,82) также почти в 4 раза ниже, чем по стране (7,05).

Выздоровели больше половины пациентов – 3126 (58%). При этом 40% из тех, кто продолжает лечение, переносят болезнь в легкой и бессимптомной форме и получают лечение на дому.

Главный государственный санитарный врач по Самарской области отметила, что уровень лабораторной диагностики сохраняется на стабильно высоком уровне. Всего проведено лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию 320 953. По количеству проводимых лабораторных исследований Самарская область на 12 месте в стране. Тестирование проводят 11 лабораторий. В остатке более 24 тысяч тест-систем, что позволяет проводить диагностику не снижая темпов. Врио министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко добавил: 3 июля в Тольяттинской 5-й городской больнице начала работать лаборатория на 200 исследований в сутки, в ближайшее время она увеличит мощность до 1000 исследований в сутки.

Областным министерством здравоохранения отмечается тенденция к уменьшению числа госпитализаций с подтвержденной коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. При этом ежедневно выписывается на 15-20% пациентов больше, чем поступает в медучреждения. Суммарно количество заболевших (орви и пневмония) остаётся на уровне предыдущих лет, однако в 2020-м орви существенно меньше, а пневмоний — больше. Это связано с применением иных методов диагностики. В 2020 году в связи с особой эпидемиологической ситуацией все пациенты с признаками орви направляются на КТ. Этот метод намного более эффективен, чем рентген, а следовательно, выявляемость пневмоний существенно выросла.

В области создан достаточный запас коек для лечения больных новой коронавирусной инфекцией, свободный коечный фонд составляет 66, 8%.

В абсолютном большинстве муниципалитетов ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась. При этом главный санитарный врач Самарской области обратила внимание собравшихся на то, что в 5 муниципалитетах уровень заболеваемости выше среднеобластного — это Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Ставропольский район. Глава региона указал на недостаточные меры контроля установленных в области мер безопасности в этих муниципальных образованиях. Их главам поручено рассмотреть ситуацию на местных штабах и представить на следующее заседание регионального штаба предложения по усилению контроля, а если требуется – и ограничительных мер.

Также на штабе был рассмотрен вопрос о возобновлении пассажирских перевозок железнодорожным транспортом и авиасообщением.

Как доложил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин, на сегодняшний день восстановлено движение 14 поездов, в том числе двух поездов своего формирования – Самара-Адлер, Самара-Пенза-Анапа, 12 транзитных поездов. Также назначены поезда по новым маршрутам – в направлениях Владивостока, Белгорода. Восстановлено движение поездов до Адлера и Республики Крым. Фирменный поезд «Жигули» планируется запустить с 17 июля. Дальнейшее восстановление движения будет зависеть от пассажиропотока.

По сообщению Дмитрия Кулажникова, заместителя начальника Куйбышевской железной дороги по территориальному управлению, составность фирменного двухэтажного поезда №49/50 по направлению Самара-Москва увеличена с 7 до 15 вагонов, и за последнюю неделю населенность данного поезда отмечается на уровне 75%. В целях предупреждения распространения коронавируса в компании утвержден план комплексных мероприятий, который включает в себя в том числе обеспечение пассажиров и проводников средствами индивидуальной защиты, проведение термометрии, дезинфекции вагонов.

Что касается авиасообщения, то из аэропорта Курумоч сейчас выполняется 29 рейсов на внутренних направлениях, а с 1 августа планируется начало международного авиасообщения — сначала в страны ближнего зарубежья, затем — дальнего. Ежедневно в Москву выполняются 10 рейсов – 4 авиакомпанией «Аэрофлот», 5 — «S7Airlines», а также 1 — компанией «Ютэйр».

Как доложил исполнительный директор международного аэропорта «Курумоч» Михаил Берман, во второй половине марта 2020 года произошло резкое падение пассажирских перевозок. Пик снижения в аэропорту «Курумоч» пришелся на апрель: перевозки упали на 88% по сравнению с 2019 годом, и исторический минимум держался два месяца – апрель и май. В июне наметилась положительная динамика: падение составило минус 67% по сравнению с прошлым годом. В июле увеличены частоты на Москву и Санкт Петербург, возобновлены рейсы на курортные направления (Краснодар, Симферополь, Сочи, Анапа).

В настоящее время в аэропорту реализованы дополнительные меры по предотвращению распространения инфекции: интенсивная уборка и дезинфекция помещений и поверхностей, дистанционная термометрия при помощи тепловизоров, обязательное использование средств индивидуальной защиты сотрудниками аэропорта и пассажирами, регулярное использование антисептиков и обязательное соблюдение социальной дистанции.

Также на штабе рассмотрели вопрос о работе территориальных федеральных органов исполнительной власти по Самарской области, работе волонтерского штаба.