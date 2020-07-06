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Грушинский фестиваль в режиме онлайн посмотрели более 500 тысяч человек

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В Самарской области завершился Международный фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина. Из-за пандемии коронавируса он впервые прошёл в режиме онлайн, к трансляциям мероприятий фестиваля присоединились, в общей сложности, более 500 тысяч зрителей.

«Грушинский фестиваль, как и многие мероприятия в последние месяцы, проходит в интерактивном онлайн формате, потому что угроза здоровью и жизни людей ещё не миновала. Я очень рад, что несмотря на это, фестиваль, как и прежде, привлекает внимание жителей не только нашей прекрасной страны, но и зарубежных ценителей авторской песни», – обратился к участникам и гостям 47-го международного фестиваля авторской песни им. В.Грушина Глава Самарской области Дмитрий Азаров.

«Со 2 по 5 июля состоялся 47-й фестиваль авторской песни, он был посвящён 75-летию Великой Победы. За это время трансляции концертов, мастер-классов и творческих встреч фестиваля, по предварительным данным, посмотрели более 500 тыс. человек, трансляции велись в соцсетях, на видеохостинге Youtube и на официальном сайте фестиваля», – сообщил министр культуры Самарской области Борис Илларионов.

Зрители смогли увидеть концерты Олега Митяева, Вадима Егорова, Вадима и Валерия Мищуков, Александра Городницкого, Галины Хомчик и многих других авторов. А также трансляции с детского проекта Александра Щербины «Рука в руке», когда дети поют песни вместе с их авторами, и масштабный гала-концерт.

Грушинский-2020 объединил более полумиллиона зрителей – это рекордная цифра. Особенно популярен фестиваль был в конце 1970-х годов, тогда его посетило около 100 тысяч человек, а в конце 1990-х – 210 тысяч участников. Сейчас преодолеть километры и нехватку времени для многих, кто раньше не смог посетить Мастрюковские озёра, помог новый онлайн-формат Грушинского фестиваля.

Каждый мог выбрать свою трансляцию, так как на официальном сайте Грушинского работали четыре интерактивных окна. В каждом их них шли разные концерты всеми любимых исполнителей, концерты исполнителей на площадке «В гостях у Тимура Ведерникова», в проектах «Квартира» и «Институт Пушкина онлайн».

Как и в оффлайне фестиваль собрал самых известных исполнителей авторской песни, и, более того, в традиционном антураже – на «Гитаре». Эта сцена на воде стала неизменной традицией Грушинского фестиваля. И именно на ней были подведены итоги Грушинского конкурса 2020 года.

Лауреатами и дипломантами фестиваля в этом году стали почти 30 авторов и исполнителей не только из России, но также из Израиля и США.

Среди взрослых авторов и исполнителей лауреатами стали:

  • Татьяна Савсюк (поэт), р.п. Станционно-Ояшинский, Новосибирская область
  • Светлана Пантелеева (исполнитель), Томск
  • Владимир Чирков (автор стихов и музыки), Москва
  • Дмитрий Огай (автор музыки), Hamilton, Канада
  • Ольга Ким-Щепилова (автор стихов и музыки), Сергиев Посад
  • Марина Носова (автор музыки), Москва

Дипломанты взрослого конкурса:

  • Эмилия Розенштейн (автор стихов и музыки), Израиль
  • Александра Матвеева и Оксана Сафеева (дуэты и ансамбли), Нижнекамск
  • Дарья Солодянкина (автор стихов и музыки), с. Объячево Республика Коми
  • Александр Соловьев (автор стихов и музыки), Тюмень
  • Николай Митрофанов (поэт), Балаково
  • Елена Колтунова (автор стихов и музыки), США
  • Наиля Коржак (исполнитель), Ульяновск
  • Петр Савельев и Екатерина Лазуткина (дуэты и ансамбль), Зеленоград
  • Ирина Белякова и гитарный дуэт «Роза Ветров» (автор музыки), Нижний Новгород
  • Екатерина Яшникова (автор стихов и музыки), Москва

В детской категории (до 18 лет) звание лауреатов Грушинского конкурса получили:

  • Алена Трубина (исполнитель), пгт Опарино, Кировская обл.
  • Григорий Приползин (исполнитель), Нижний Новгород
  • ВИА «Мегадетство» (дуэты и ансамбли), Тюмень
  • Тимофей Брызгалов и Владимир Соколинский (дуэты и ансамбли), Екатеринбург
  • Наталья Могутина (исполнитель), Ульяновск
  • Камилла Синева (исполнитель), Сергиев Посад

Диплом детского конкурса получили:

  • Мартин Ведерников (автор стихов и музыки), Черкизово
  • Трио «Дамы» (дуэты и ансамбли), Тюмень
  • Анфиса Брызгалова (автор стихов и музыки), Большой исток, Свердловская область

Осталось выбрать победителя в номинации «Народный лауреат». Его выберут по итогам голосования, которое ещё продолжается на странице голосования. Победитель получит специальный приз — новенькую гитару, а его песня появится в эфире радиостанции. Все желающие ещё могут успеть поддержать своего лауреата.

За трансляциями выступлений и новостями фестиваля можно было следить на официальном сайте — https://grushinfestival.ru/, в группах Грушинского фестиваля-2020 в социальных сетях https://vk.com/grufest
https://www.facebook.com/Grushinskiy.Festival
https://www.instagram.com/grushinskiy.festival

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