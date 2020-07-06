Грушинский фестиваль в режиме онлайн посмотрели более 500 тысяч человек

«Грушинский фестиваль, как и многие мероприятия в последние месяцы, проходит в интерактивном онлайн формате, потому что угроза здоровью и жизни людей ещё не миновала. Я очень рад, что несмотря на это, фестиваль, как и прежде, привлекает внимание жителей не только нашей прекрасной страны, но и зарубежных ценителей авторской песни», – обратился к участникам и гостям 47-го международного фестиваля авторской песни им. В.Грушина Глава Самарской области Дмитрий Азаров.
«Со 2 по 5 июля состоялся 47-й фестиваль авторской песни, он был посвящён 75-летию Великой Победы. За это время трансляции концертов, мастер-классов и творческих встреч фестиваля, по предварительным данным, посмотрели более 500 тыс. человек, трансляции велись в соцсетях, на видеохостинге Youtube и на официальном сайте фестиваля», – сообщил министр культуры Самарской области Борис Илларионов.
Зрители смогли увидеть концерты Олега Митяева, Вадима Егорова, Вадима и Валерия Мищуков, Александра Городницкого, Галины Хомчик и многих других авторов. А также трансляции с детского проекта Александра Щербины «Рука в руке», когда дети поют песни вместе с их авторами, и масштабный гала-концерт.
Грушинский-2020 объединил более полумиллиона зрителей – это рекордная цифра. Особенно популярен фестиваль был в конце 1970-х годов, тогда его посетило около 100 тысяч человек, а в конце 1990-х – 210 тысяч участников. Сейчас преодолеть километры и нехватку времени для многих, кто раньше не смог посетить Мастрюковские озёра, помог новый онлайн-формат Грушинского фестиваля.
Каждый мог выбрать свою трансляцию, так как на официальном сайте Грушинского работали четыре интерактивных окна. В каждом их них шли разные концерты всеми любимых исполнителей, концерты исполнителей на площадке «В гостях у Тимура Ведерникова», в проектах «Квартира» и «Институт Пушкина онлайн».
Как и в оффлайне фестиваль собрал самых известных исполнителей авторской песни, и, более того, в традиционном антураже – на «Гитаре». Эта сцена на воде стала неизменной традицией Грушинского фестиваля. И именно на ней были подведены итоги Грушинского конкурса 2020 года.
Лауреатами и дипломантами фестиваля в этом году стали почти 30 авторов и исполнителей не только из России, но также из Израиля и США.
Среди взрослых авторов и исполнителей лауреатами стали:
- Татьяна Савсюк (поэт), р.п. Станционно-Ояшинский, Новосибирская область
- Светлана Пантелеева (исполнитель), Томск
- Владимир Чирков (автор стихов и музыки), Москва
- Дмитрий Огай (автор музыки), Hamilton, Канада
- Ольга Ким-Щепилова (автор стихов и музыки), Сергиев Посад
- Марина Носова (автор музыки), Москва
Дипломанты взрослого конкурса:
- Эмилия Розенштейн (автор стихов и музыки), Израиль
- Александра Матвеева и Оксана Сафеева (дуэты и ансамбли), Нижнекамск
- Дарья Солодянкина (автор стихов и музыки), с. Объячево Республика Коми
- Александр Соловьев (автор стихов и музыки), Тюмень
- Николай Митрофанов (поэт), Балаково
- Елена Колтунова (автор стихов и музыки), США
- Наиля Коржак (исполнитель), Ульяновск
- Петр Савельев и Екатерина Лазуткина (дуэты и ансамбль), Зеленоград
- Ирина Белякова и гитарный дуэт «Роза Ветров» (автор музыки), Нижний Новгород
- Екатерина Яшникова (автор стихов и музыки), Москва
В детской категории (до 18 лет) звание лауреатов Грушинского конкурса получили:
- Алена Трубина (исполнитель), пгт Опарино, Кировская обл.
- Григорий Приползин (исполнитель), Нижний Новгород
- ВИА «Мегадетство» (дуэты и ансамбли), Тюмень
- Тимофей Брызгалов и Владимир Соколинский (дуэты и ансамбли), Екатеринбург
- Наталья Могутина (исполнитель), Ульяновск
- Камилла Синева (исполнитель), Сергиев Посад
Диплом детского конкурса получили:
- Мартин Ведерников (автор стихов и музыки), Черкизово
- Трио «Дамы» (дуэты и ансамбли), Тюмень
- Анфиса Брызгалова (автор стихов и музыки), Большой исток, Свердловская область
Осталось выбрать победителя в номинации «Народный лауреат». Его выберут по итогам голосования, которое ещё продолжается на странице голосования. Победитель получит специальный приз — новенькую гитару, а его песня появится в эфире радиостанции. Все желающие ещё могут успеть поддержать своего лауреата.
За трансляциями выступлений и новостями фестиваля можно было следить на официальном сайте — https://grushinfestival.ru/, в группах Грушинского фестиваля-2020 в социальных сетях https://vk.com/grufest
https://www.facebook.com/Grushinskiy.Festival
https://www.instagram.com/grushinskiy.festival