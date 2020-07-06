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"Ростелеком" приглашает на онлайн-конференцию "Биометрия против пандемии"

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7 июля с 10:00 до 18:00 "Ростелеком" проведет масштабную онлайн-конференцию #btechday "Биометрия против пандемии", главной темой которой станет влияние COVID-19 на решения в области биометрии.

В условиях распространения коронавирусной инфекции важную роль играет информационная безопасность граждан. Биометрические технологии распознают человека по лицу, голосу, отпечаткам пальцев, но сегодня лица скрывают медицинские маски, а пальцы — перчатки. Ответом на пандемию стало ускоренное развитие решений с применением бесконтактных технологий и новые способы распознавания. Анализ сетчатки глаза, голосовых и поведенческих характеристик, 3D-распознавание для мобильных устройств, бесконтактное сканирование отпечатков пальцев и измерение температуры — все эти технологии уже сегодня открывают доступ ко многим государственным и финансовым услугам, позволяют совершать бесконтактные покупки и снимать деньги в банкоматах, проходить контроль в аэропорту и на железнодорожных станциях, а также снижать риски распространения инфекции.

В онлайн-марафоне "Ростелекома" #btechday примут участие мировые эксперты и ведущие разработчики в области развития биометрических технологий из России, Китая и Европы. Они представят свои последние достижения в области машинного обучения и компьютерного зрения, бесконтактной биометрии, расскажут об особенностях нового бесконтактного мира.

Приглашаем всех заинтересованных в новых технических решениях специалистов, готовых попробовать свои силы в биометрии, присоединиться к нашему онлайн-марафону. Вас ждут две сессии: пленарная (10:00–12:00 мск) и технологическая (12:15–18:00 мск) — каждый сможет выбрать то, что ему интересно.

На пленарной части #btechday выступят:

  • Иван Беров — "Ростелеком";
  • Дмитрий Дубынин — Банк России;
  • Сергей Елисеев — X INFOTECH;
  • Денис Калинин — MinTech (China);
  • Сергей Ларин — концерн "Автоматика";
  • Данила Николаев — "Русское биометрическое общество";
  • Владислав Онищенко — Аналитический центр при правительстве РФ;
  • Любовь Стальнова — завод "Октава";
  • Юрий Шабанов — Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российский Федерации;
  • Jidong Chen — ZOLOZ, Ant Group / Alipay.

Спикеры технологического блока #btechday:

  • Ринат Анисимов — Smart Security;
  • Сергей Браун — "РТ Лабс";
  • Григорий Винокуров — Ntechlab;
  • Александр Дремин — BIOSMART;
  • Сергей Егоров — BI Solutions;
  • Олег Ковпак — ID R& D;
  • Денис Сереченко — Huawei Enterprise;
  • Владислав Филиппов — "РТ Лабс";
  • Андрей Хрулев — группа компаний ЦРТ;
  • Андрей Шурыгин — Сбербанк;
  • Сергей Щегольков — VisionLabs;
  • Jidong Chen — ZOLOZ, Ant Group / Alipay;
  • Donal Greene — Innovatrics.

Полная программа и регистрация — по ссылке: https://www.kommersant.ru/conference/649. Регистрация открыта до 18:00 6 июля.

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Назад. 06 июля 2020
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