"Ростелеком" приглашает на онлайн-конференцию "Биометрия против пандемии"

В условиях распространения коронавирусной инфекции важную роль играет информационная безопасность граждан. Биометрические технологии распознают человека по лицу, голосу, отпечаткам пальцев, но сегодня лица скрывают медицинские маски, а пальцы — перчатки. Ответом на пандемию стало ускоренное развитие решений с применением бесконтактных технологий и новые способы распознавания. Анализ сетчатки глаза, голосовых и поведенческих характеристик, 3D-распознавание для мобильных устройств, бесконтактное сканирование отпечатков пальцев и измерение температуры — все эти технологии уже сегодня открывают доступ ко многим государственным и финансовым услугам, позволяют совершать бесконтактные покупки и снимать деньги в банкоматах, проходить контроль в аэропорту и на железнодорожных станциях, а также снижать риски распространения инфекции.
В онлайн-марафоне "Ростелекома" #btechday примут участие мировые эксперты и ведущие разработчики в области развития биометрических технологий из России, Китая и Европы. Они представят свои последние достижения в области машинного обучения и компьютерного зрения, бесконтактной биометрии, расскажут об особенностях нового бесконтактного мира.
Приглашаем всех заинтересованных в новых технических решениях специалистов, готовых попробовать свои силы в биометрии, присоединиться к нашему онлайн-марафону. Вас ждут две сессии: пленарная (10:00–12:00 мск) и технологическая (12:15–18:00 мск) — каждый сможет выбрать то, что ему интересно.
На пленарной части #btechday выступят:
- Иван Беров — "Ростелеком";
- Дмитрий Дубынин — Банк России;
- Сергей Елисеев — X INFOTECH;
- Денис Калинин — MinTech (China);
- Сергей Ларин — концерн "Автоматика";
- Данила Николаев — "Русское биометрическое общество";
- Владислав Онищенко — Аналитический центр при правительстве РФ;
- Любовь Стальнова — завод "Октава";
- Юрий Шабанов — Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российский Федерации;
- Jidong Chen — ZOLOZ, Ant Group / Alipay.
Спикеры технологического блока #btechday:
- Ринат Анисимов — Smart Security;
- Сергей Браун — "РТ Лабс";
- Григорий Винокуров — Ntechlab;
- Александр Дремин — BIOSMART;
- Сергей Егоров — BI Solutions;
- Олег Ковпак — ID R& D;
- Денис Сереченко — Huawei Enterprise;
- Владислав Филиппов — "РТ Лабс";
- Андрей Хрулев — группа компаний ЦРТ;
- Андрей Шурыгин — Сбербанк;
- Сергей Щегольков — VisionLabs;
- Jidong Chen — ZOLOZ, Ant Group / Alipay;
- Donal Greene — Innovatrics.
Полная программа и регистрация — по ссылке: https://www.kommersant.ru/conference/649. Регистрация открыта до 18:00 6 июля.