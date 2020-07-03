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"Ростелеком" лидирует с большим отрывом на российском рынке поставщиков услуг ЦОД по итогам 2019 года

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По итогам 2019 года "Ростелеком" возглавил рейтинг крупнейших поставщиков услуг ЦОД в России, став ведущим игроком рынка по данным аналитического агентства CNews Analytics.

"Ростелеком" значительно укрепил свои позиции на рынке услуг ЦОД в 2019 году за счет развития собственной сети дата-центров в регионах, а также благодаря приобретению второго по количеству стоек игрока компании "ДатаЛайн".

После присоединения "ДатаЛайн" общее количество стойко-мест под управлением ГК "Ростелеком" составило 11 497. Среди ключевых объектов "Ростелекома" — комплекс дата-центров в Москве (I, II, III), столичный узел обмена трафиком ММТС-9, а также восемь дата-центров "ДатаЛайн" на базе двух московских площадок Nord и Ost суммарной емкостью 4 811 стоек.

Таким образом, по итогам 2019 года "Ростелеком" занимает более четверти российского рынка, опережая по количеству стоек ближайшего конкурента более чем в три раза.

"2019 год для "Ростелекома" был очень продуктивным: мы ввели в эксплуатацию крупнейший в России региональный ЦОД Удомля в Тверской области, запустили новый ЦОД в Екатеринбурге. Большим событием стало присоединение команды "ДатаЛайн", что дополнительно усилило наши позиции на рынке. В 2020 году уже совместными усилиями мы продолжим расширение своего присутствия в регионах и откроем площадки в Санкт-Петербурге и Новосибирске, запустим вторую очередь в Екатеринбурге", — отметил вице-президент по облачным сервисам ПАО "Ростелеком" Павел Каплунов.

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Новости

Назад. 03 июля 2020
"Ростелеком" лидирует с большим отрывом на российском рынке поставщиков услуг ЦОД по итогам 2019 года
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