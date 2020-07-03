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"Ростелеком" сообщает о начале производства отечественных планшетов для Всероссийской переписи населения

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Российские производители радиоэлектронной продукции — ООО "Производственная компания "Аквариус" и ООО "БайтЭрг" — приступили к выпуску планшетов для Всероссийской переписи населения по договорам с компанией "Ростелеком". Общий объем производства — 360 тысяч устройств с предустановленной отечественной мобильной операционной системой "Аврора".

30 июня 2020 года состоялась церемония старта производства российских планшетов для переписи, в которой приняли участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, руководитель Федеральной службы государственной статистики (Росстата) Павел Малков, старший вице-президент по технической инфраструктуре ПАО "Ростелеком" Алексей Сапунов, генеральный директор ООО "Открытая мобильная платформа" (ОМП) Павел Эйгес, руководители компаний-производителей планшетов и другие.

"Государственный заказ даст стимул развитию отечественных технологий и производств, в том числе электронной компонентной базы, процент использования которой нас пока не может удовлетворять. Что важно отметить — мы договорились о кооперации министерств, объединении усилий всех заинтересованных сторон — от разработчиков до потребителей. Минпромторг России отвечает за разработку и производство радиоэлектронной продукции и телекоммуникационного оборудования. Минкомсвязь России в рамках развития цифровой экономики — за конечных потребителей, практическое использование техники в госорганах, социальной сфере, бизнесе. Совместными усилиями мы можем и должны обеспечить рост потребления отечественной высокотехнологичной продукции. Мы рассчитываем к 2024 году увеличить долю отечественного оборудования до 20% в области автокомпонентов и до 40% — в вычислительной технике и телекоммуникационном оборудовании", — подчеркнул глава Минпромторга России Денис Мантуров.

"Российские планшеты будут востребованы на внутреннем рынке. После переписи они могут быть задействованы для решения социальных задач. Для учителей планшет наиболее удобен, чтобы в классе показывать электронный образовательный контент, вести электронный дневник. Также ими могут пользоваться для организации своей работы врачи скорой помощи и стационаров, сотрудники ДПС. Все те, кто участвует в контрольных мероприятиях, кому важно оперативно иметь доступ к базам данных", — отметил глава Минкомсвязи России Максут Шадаев.

"В 2021 году пройдет первая цифровая перепись населения. Она станет уникальной по масштабам использования современных технологий. Будем экспериментировать с технологиями обработки больших данных. У граждан будет возможность пройти перепись самостоятельно — через портал госуслуг или, например, в МФЦ. У переписчиков вместо традиционного бумажного листа, который раньше заполнялся вручную, появится удобный электронный планшет. Из плюсов прежде всего надо отметить скорость обработки данных — мы экономим время и граждан, и переписчиков. Цифровые инструменты позволят избежать ошибок при внесении данных или из-за неразборчивости почерка. Быстрее можно будет подвести итоги переписи — большинство данных уже будет в цифровом виде. Наконец, появится эффективный контроль за действиями переписчиков, в том числе с целью обеспечения их же безопасности. Можно сказать, что мы формируем новые стандарты переписи населения в цифровую эпоху", — добавил глава Росстата Павел Малков.

"Ростелеком" в соответствии с поручениями и решениям Президента России и Правительства России назначен цифровым партнером Росстата в подготовке и проведении Всероссийской переписи населения. Эта перепись впервые в истории станет цифровой — планируется, что на бумажном носителе будет собрано не более 10% данных.

Все переписчики будут оснащены программно-аппаратными комплексами с операционной системой (ОС) "Аврора", разработанной ОМП — дочерней компанией "Ростелекома". ОС обеспечивает защищенную доверенную мобильную среду для эффективного и безопасного сбора и передачи данных, полностью соответствующую требованиям законодательства и регулирующих органов.

Программно-аппаратный комплекс включает планшет с Full HD-дисплеем диагональю 10,1 дюйма, внешний аккумулятор, что обеспечит автономную работу на несколько дней, а также зарядным устройством, защитным чехлом, стилусом и двумя картами памяти. На планшетах будет установлено мобильное приложение переписчика с электронным переписным листом и встроенным картографическим сервисом.

Перепись можно будет пройти дистанционно — на едином портале госуслуг (появится специальный раздел), поддержкой которого традиционно занимается "Ростелеком" и его дочерняя компания "РТ Лабс". Также можно будет посетить переписные участки, которые в том числе будут открываться в многофункциональных центрах госуслуг ("Мои документы").

Таким образом, большинство данных Всероссийской переписи населения будет сразу собираться в цифровом виде, что существенно облегчает задачи сбора и дальнейшей обработки полученной информации.

Помимо раздела на портале госуслуг и поставки программно-аппаратных комплексов "Ростелеком" также будет заниматься модернизацией внутренней ИТ-системы Росстата, предназначенной для сбора, хранения, обработки и анализа данных переписи населения.

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Назад. 03 июля 2020
"Ростелеком" сообщает о начале производства отечественных планшетов для Всероссийской переписи населения
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