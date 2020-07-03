В Пестравском районе в рамках нацпроекта «Здравоохранение» появится новый фельдшерско-акушерский пункт

03.07.2020 09:11 Читали 5

В Пестравском районе Самарской области возводится новое здание фельдшерско-акушерского пункта в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи — одно из приоритетных направлений проекта.

Работы по устройству каркаса нового здания в селе Малоархангельское близятся к завершению. Представители регионального минздрава совместно с главным врачом учреждения проконтролировали ход работ.

«Фельдшерско-акушерский пункт будет обслуживать более 450 жителей, — отметил главный врач Пестравской ЦРБ Виктор Решетников. — В 2020 году обновлён внешний вид зданий ФАП. Также для удобства медицинского персонала и пациентов разработана новая планировка помещения».

Глава сельского поселения Владимир Лаптев рассказал: «Администрация подготовила подъездные пути, коммуникации, сельчанам будет очень удобно добираться до ФАПА».

«В Малоархангельском и Тростяни живут в большинстве своем пожилые люди, — отметила фельдшер Марина Астапова, — но в таком удобном комфортном здании, думаю, нам будет проще поддерживать здоровье односельчан».

Фельдшеру, обслуживающему два села – Малоархангельское и Тростянь, в 2019 году для оперативного обслуживания населения был выделен на средства областного бюджета автомобиль «НИВА».

Напомним, по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова летом прошлого года в сельские районы Самарской области поставлены 20 высокопроходимых автомобилей «НИВА». В этому году новые машины получили медработники Красноармейского и Елховского районов, а также 7 поликлиник Самары.

В 2020 году в регионе в рамках нацпроекта «Здравоохранение» запланировано возведение двух офисов врачей общей практики и 26 новых ФАПов. Кроме того, на средства областного бюджета в этом году будет возведён офис врача общей практики в городском округе Тольятти для оказания медицинской помощи жителям п. Портовый.