Из-за инцидента с газом из с. Верхняя Подстепновка эвакуируют более 1600 человек

03.07.2020 09:10 Читали 9

В 16:25 2 июля сотрудникам экстренных служб сообщили, что при проведении земляных работ аварийной бригадой предприятия была повреждена незаконная врезка в технологический газопровод низкого давления диаметром 377 мм в километре южнее с. Верхняя Подстепновка в Волжском районе.

Погибших и пострадавших нет, инцидент не повлиял на снабжение населения газом и работу предприятия.

Движение автотранспорта по Южному шоссе, от ул. Утевской до Стромиловского шоссе, ограничили два экипажа ГИБДД.

Сейчас лаборатория предприятия проводит замеры концентрации газа, предельно допустимая концентрация в воздухе не превышена. Проводится отжиг газа в технологическом колодце в районе с. Лопатино. Ведутся работы по подготовке к отжигу газа в технологическом колодце в районе северного кладбища Новокуйбышевска.

Проводится эвакуация в ближайшие населенные пункты автобусами населения с. Верхняя Подстепновка — 1640 человек¸ в том числе 367 детей. Сейчас эвакуировано 89 человек, в том числе 15 детей. 525 человек выехали из Верхней Подстепновки на личном автотранспорте.

К ликвидации последствий аварии привлечено 53 человек, 18 единиц техники.