Из-за инцидента с газом из с. Верхняя Подстепновка эвакуируют более 1600 человек

Погибших и пострадавших нет, инцидент не повлиял на снабжение населения газом и работу предприятия.
Движение автотранспорта по Южному шоссе, от ул. Утевской до Стромиловского шоссе, ограничили два экипажа ГИБДД.
Сейчас лаборатория предприятия проводит замеры концентрации газа, предельно допустимая концентрация в воздухе не превышена. Проводится отжиг газа в технологическом колодце в районе с. Лопатино. Ведутся работы по подготовке к отжигу газа в технологическом колодце в районе северного кладбища Новокуйбышевска.
Проводится эвакуация в ближайшие населенные пункты автобусами населения с. Верхняя Подстепновка — 1640 человек¸ в том числе 367 детей. Сейчас эвакуировано 89 человек, в том числе 15 детей. 525 человек выехали из Верхней Подстепновки на личном автотранспорте.
К ликвидации последствий аварии привлечено 53 человек, 18 единиц техники.