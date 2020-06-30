"Ростелеком" проведет онлайн-церемонию чествования победителей конкурса "Вместе в цифровое будущее"

30.06.2020 15:09 Читали 10

15 июля в 10:00 (UTC+3) "Ростелеком" подведет итоги IX конкурса региональных журналистов и блогеров "Вместе в цифровое будущее". Церемония пройдет в режиме онлайн. Трансляция будет вестись из двух телестудий в Москве, развернутых в офисах "Ростелекома" и партнера конкурса — дочерней компании NEC. Присоединиться к мероприятию можно на официальном сайте проекта smi.rt.ru.

Президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский

Все призеры конкурса получат дипломы и подарки. Победители, занявшие первое место в основных номинациях и трех спецноминациях, посетят штаб-квартиру компании NEC в Японии. Дата поездки будет определена позднее.

Перед объявлением победителей пройдет пресс-конференция президента ПАО "Ростелеком" Михаила Осеевского и генерального директора компании АО "НЭК Нева Коммуникационные Системы" Хироши Кавада. Спикеры расскажут о цифровых трендах, телекоме и будущем ИТ-отрасли.

На пресс-конференцию приглашаются участники конкурса не только 2020 года, но и прошлых лет, а также все, кто интересуется инновациями, технологиями и digital.

Генеральный директор компании АО "НЭК Нева Коммуникационные Системы" Хироши Кавада

Задать вопрос спикерам можно как письменно, так и в формате видеообращения, прислав ссылку на ролик для скачивания до 3 июля включительно на электронную почту history@rt.ru.

Для записи видеоролика следует воспользоваться рекомендациями:

расположить свой телефон горизонтально;

установить настройки камеры 1920×1080 full HD;

обеспечить достаточное освещение;

выбрать нейтральный фон;

после старта записи подождать 10 секунд в кадре;

представиться, назвать издание, в котором работает журналист;

сообщить, кому адресован вопрос;

задать вопрос;

подождать 10 секунд в кадре, прежде чем отключить запись;

придерживаться хронометража не более 60 секунд;

сделать несколько дублей, разместить ролики в любом облачном сервисе и прислать ссылку на history@rt.ru.

Во время прямой трансляции церемонии будет работать чат, в котором участники смогут задать дополнительные вопросы. Авторы самых интересных вопросов и видеообращений получат памятные сувениры.

В ежегодном конкурсе "Вместе в цифровое будущее" в 2020 году участвовали журналисты и блогеры региональных СМИ, рассказывающие о новых технологиях, инновационных разработках в ИТ-сфере и телекоммуникациях. На конкурс принимались материалы в основные номинации: "Печатная пресса", "Радио и телевидение", "Интернет-СМИ и информационные агентства" и "Социальные медиа", а также в три специальные номинации: 5G от NEC, "Кибербезопасность" от "Ростелекома" и "Цифровая экономика" от портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информационное агентство ТАСС. На конкурс поступило свыше 2500 заявок от 1200 участников из всех регионов страны.

Сайт конкурса: smi.rt.ru. Официальный хештег конкурса: #eFuture.