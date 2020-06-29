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Ботанический сад открывает двери для посетителей

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С 29 июня Ботанический сад Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П.Королева станет доступен для прогулок. Свободное посещение Ботанического сада возможно с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00.

"В связи с тем, что динамика заболеваемости стабилизируется и губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым принято решение о переходе к следующему этапу введения послаблений ограничительных мер, Самарский университет им. Королева открывает для посетителей Ботанический сад, - сообщил ректор Самарского университета  Владимир Богатырев. - Сотрудники Ботанического сада в период самоизоляции ухаживали за растениями и продолжали свою научную деятельность. Мы призываем наших гостей бережно относиться к этой особо охраняемой природной территории".

Экскурсии пока проводиться не будут, оранжерея будет закрыта для посетителей.

Напоминаем, на территории региона продолжает действовать требование о необходимости соблюдения социального дистанцирования.

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Назад. 29 июня 2020
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