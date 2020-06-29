Ботанический сад открывает двери для посетителей

"В связи с тем, что динамика заболеваемости стабилизируется и губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым принято решение о переходе к следующему этапу введения послаблений ограничительных мер, Самарский университет им. Королева открывает для посетителей Ботанический сад, - сообщил ректор Самарского университета Владимир Богатырев. - Сотрудники Ботанического сада в период самоизоляции ухаживали за растениями и продолжали свою научную деятельность. Мы призываем наших гостей бережно относиться к этой особо охраняемой природной территории".
Экскурсии пока проводиться не будут, оранжерея будет закрыта для посетителей.
Напоминаем, на территории региона продолжает действовать требование о необходимости соблюдения социального дистанцирования.