Ботанический сад открывает двери для посетителей

29.06.2020 12:45 Читали 15

С 29 июня Ботанический сад Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П.Королева станет доступен для прогулок. Свободное посещение Ботанического сада возможно с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00.

"В связи с тем, что динамика заболеваемости стабилизируется и губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым принято решение о переходе к следующему этапу введения послаблений ограничительных мер, Самарский университет им. Королева открывает для посетителей Ботанический сад, - сообщил ректор Самарского университета Владимир Богатырев. - Сотрудники Ботанического сада в период самоизоляции ухаживали за растениями и продолжали свою научную деятельность. Мы призываем наших гостей бережно относиться к этой особо охраняемой природной территории".

Экскурсии пока проводиться не будут, оранжерея будет закрыта для посетителей.

Напоминаем, на территории региона продолжает действовать требование о необходимости соблюдения социального дистанцирования.