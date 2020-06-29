Клиенты ПСБ получили 2 млрд рублей безвозмездных субсидий от государства

29.06.2020 11:00 Читали 20

Сумма безвозмездной финансовой помощи ФНС России юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям — клиентам ПСБ — составила свыше 2 млрд рублей. Общее число предпринимателей, которые воспользовались услугами ПСБ для получения субсидий, превысило 15 тысяч. Компании используют финансирование для выплаты зарплат сотрудникам, оплаты аренды и для других регулярных расходов бизнеса.

Государственная программа субсидий малым и средним предприятиям, которые ведут деятельность в пострадавших от пандемии отраслях экономики, действует с 24 апреля. В конце июня ФНС России продлила срок подачи заявления на финансовую поддержку до 1 июля. Также были анонсированы меры дополнительной поддержки малых и средних предприятий и социально ориентированных НКО, которые работают с большим количеством клиентов. Правительство направит на помощь таким организациям 20 млрд рублей в виде субсидии. Для клиентов ПСБ процесс ее получения окажется простым и удобным.