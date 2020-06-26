"Балтика-Самара" приняла участие в аудите на получение международных сертификатов ISO

26.06.2020 14:19 Читали 9

На "Балтике" прошел масштабный аудит, по результатам которого пивоваренная компания успешно подтвердила соответствие требованиям четырех международных стандартов ISO — 50001:2018 (энергетический менеджмент), ISO 45001:2018 (охрана здоровья и безопасность труда), ISO 14001:2015 (экологический менеджмент) и ISO 9001:2015 (менеджмент качества продукции). Непосредственное участие в аудите приняли заводы компании в Самаре, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске.

Качество продукции, безопасность труда, экологичность производства и энергетическая эффективность являются приоритетами в работе компании, что закреплено в программе устойчивого развития "Цель 4Ноля". Эти цели — "Ноль углеродного следа", "Ноль потери воды", "Ноль безответственного потребления" и "Ноль несчастных случаев". Получение сертификатов от авторитетной международной организации DNVGL является еще одним подтверждением того, что "Балтика" предъявляет к себе высокие требования и успешно реализует поставленные цели.

Продукция компании экспортируется более чем в 75 стран мира, а созданные "Балтикой" сорта заработали более 670 российских и международных наград. Кроме того, компания делает крупные шаги в области экологических инициатив, таких, как переработка пластика, использование вторсырья в упаковке, инвестирование в водоочистные сооружения и формирование ответственной модели потребления.

Сергей Щекин, директор завода "Балтика-Самара":

"Филиал "Балтика-Самара" является самым крупным и современным пивоваренным производством региона и одним из крупнейших заводов компании в России. В регионе успешно формируются новые модели потребления, внедряются инновации, позволяющие уменьшать влияние на окружающую среду. Только один пример: зимой на самарском заводе "Балтики" для снижения нагрузки на энергоемкую холодильно-компрессорную станцию используется холодный воздух с улицы. Подобные технологии помогают эффективно двигаться к достижению нашей ключевой цели по снижению углеродного следа производства. Демонстрация наших возможностей и ответственного подхода к экологии позволила "Балтике" в очередной раз подтвердить свое соответствие строгим международным стандартам".