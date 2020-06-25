В Самарской области изменился порядок приема детей в дежурные группы

25.06.2020 12:44 Читали 15

В Самарской области изменился режим приема воспитанников в дежурные группы детских садов.

Со среды, 24 июня, в Самарской области официально отменили режим самоизоляции, но некоторые ограничения остались. По словам губернатора Дмитрия Азарова, пока открыть дошкольные учреждения полностью нельзя, поскольку вопрос еще не согласован с Роспотребнадзором. Однако теперь упрощен порядок приема детей в дежурные группы.

- Если раньше требовались справки от обоих родителей о том, что они работают, то теперь достаточно справки от одного из них, - пояснил Дмитрий Азаров в своем инстаграм-аккаунте. По его словам, этим правом уже воспользовались тысячи семей региона.