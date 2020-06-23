Для водителей Самарской области готовят новые штрафы

23.06.2020 12:37 Читали 11

В Самарской области в закон об административных правонарушениях планируют ввести поправки для водителей автомобилей.

Если автомобиль будет мешать проведению работ по благоустройству территории, его владельца могут привлечь к административной ответственности . Речь идет о размещении машин около домов и вдоль дорог, когда транспортное средство препятствует въезду во двор рабочим группам по вывозу мусора, уборке снега и наледи.

Сумма штрафов за подобные нарушения составит:

Автомобилистам - от тысячи до 3 тысяч рублей. От 3,5 тысяч рублей до 4 тысяч рублей за повторное нарушение.

Должностным лицам - от 10 тысяч рублей до 30 тысяч рублей. От 45 тысяч рублей до 50 тысяч рублей за повторное нарушение.

Юридическим лицам - от 30 тысяч рублей до 50 тысяч рублей. От 400 тысяч рублей до 800 тысяч рублей за повторное нарушение.

Сейчас проект рассматривают в комитетах Самарской областной думы, а в ближайшее время - обсудят на пленарном заседании Губдумы. В случае, если поправки одобрят, соответствующий документ направят на подпись губернатору Самарской области Дмитрию Азарову.