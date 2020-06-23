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В Самарской области за сутки выявили 63 случая заражения коронавирусом

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63 носителя коронавируса выявили за сутки в Самарской области.

По сообщению пресс-службы, 18 инфицированных человек выявили в областной столице, 13 — в Сызрани, еще 12 человек — Новокуйбышевске, а 10 человек были выявлены в Тольятти.

В Жигулевске, Волжском, Красноярском, Шенталинском и Приволжском районах было выявлено по одному факту заражения этой инфекцией. Еще три случая заражения выявлено в Чапаевске, а два — в Похвистневском районе.

Отмечается, что всего по области выявили 4388 фактов заражения этим вирусом. При этом от COVID-19 кончались 53 человека, а 2272 граждан справились с инфекцией.

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Назад. 23 июня 2020
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