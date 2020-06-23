"Крылья" готовятся к матчу с "Зенитом"

23.06.2020 13:21 Читали 14

Наша команда готовится к матчу с "Зенитом", который состоится в пятницу в Санкт-Петербурге. Сегодня "Крылья Советов" провели две тренировки – утреннюю и вечернюю.

В занятиях не принимали участие Максим Карпов и Паул-Виорел Антон, которые из-за повреждений тренируются по индивидуальной программе. Форвард "Крыльев" Деян Радонич, пропустивший матч с "Ахматом" из-за дисквалификации, готовится к матчу с "Зенитом" в общей группе. Предстоящий матч для команды из Санкт-Петербурга станет 766-й в Чемпионатах России, а для самарцев – 800-й. Игра 24-го тура "Зенит" – "Крылья Советов" пройдет на стадионе "Газпром Арена" 26 июня и начнется в 21:30. Встреча будет показана в прямом эфире телеканала "Матч ТВ".