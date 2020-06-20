"Крылья", открыв счет, проиграли "Ахмату"

20.06.2020 08:17 Читали 20

Тинькофф Российская Премер-лига возобновилась на "Самара Арене" матчем "Крылья Советов" – "Ахмат".

На шестой минуте матча самарцы заработали угловой и смогли реализовать стандартное положение. Исполнил угловой Дмитрий Комбаров, Никита Чернов сбросил мяч на дальнюю штангу, и капитан нашей команды Тарас Бурлак отправил мяч в сетку ворот грозненской команды – 1:0. На девятой минуте второго тайма "Ахмат" сравнял счет. После удара Дениса Глушакова мяч попал в каркас ворот "Крыльев", первым на отскоке оказался Владимир Ильин, который и переправил мяч в сетку. Через пять минут Денис Глушаков ударом из вратарской вывел гостей вперед – 1:2. Через три минуты Владимир Ильин ударом из штрафной довел счет до 1:3. А еще через три минуты отличился Бернард Бериша, установив к 69 минуте матча счет – 1:4. На 88 минуте матча Максим Глушенков замкнул передачу Никиты Чернова, отправив головой мяч в ворота "Ахмата". Поражение "Крыльев" – 2:4.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут в Санкт-Петербурге против "Зенита". Игра 24 тура пройдет 26 июня, начало встречи в 21:30.