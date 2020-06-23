ПСБ: эквайринговый оборот в России достиг докризисного уровня

23.06.2020 09:52 Читали 9

Эквайринговые обороты продолжают восстанавливаться: к середине июня, после введения послаблений, они достигли 93% от докризисных уровней. Об этом свидетельствует исследование ПСБ, которое проводилось на основе информации по оборотам торговых точек –– клиентов по эквайрингу за первые недели июня.

Самое быстрое восстановление активности наблюдалось в регионах (+ 33% относительно февраля), что обусловлено внутренней миграцией из Москвы и МО в регионы (переход на удаленную работу / вынужденный отпуск / потеря работы) и более мягкими условиями самоизоляции. При этом самый низкий спрос остается в Москве (75% относительно февраля). Это связано с тем, что, несмотря на поэтапное ослабление мер самоизоляции, большинство магазинов и предприятий сферы услуг работают с ограничениями.

В июне на фоне открытия торговых центров наблюдалось заметное увеличение спроса на покупку одежды в Москве (+305% за первые 2 недели) и в МО (+303%). В магазинах электроники (сетевые магазины электроники — одни из якорных арендаторов торговых центров) по всей стране зафиксирован рост до 106% (в сравнении с февралем 2020 г.). Такая ситуация обусловлена отложенным спросом и тем, что сбережения, которые откладывались на отпуск, расходовались населением на приобретение электроники, бытовой техники и одежды.

На фоне закрытых ресторанов, баров и кафе траты в супермаркетах на 30% превышают докризисный уровень. Покупки готовой еды за первые две недели июня выросли на 16% (от начала марта), но по-прежнему остаются ниже уровня февраля на треть.

При этом за неделю к 15 июня впервые с начала карантина сократились траты на аптеки и медицинские услуги, что может свидетельствовать о снижении опасений относительно развития эпидемии, а также является следствием активного бесплатного тестирования.

Поэтапное снятие ограничений в Москве с 9 июня способствовало повышению потребительской активности в столичном регионе. Постепенный возврат работников в офисы может перенаправить финансовые потоки обратно из регионов в столицу. Но начало сезона отпусков и закрытые границы будут поддерживать внутренний туризм, а также способствовать опережающему росту потребления в регионах. В целом мы ожидаем, что к концу июня по мере открытия ресторанов объем расходов в данной категории может вырасти вдвое, а траты в супермаркетах, напротив, снизятся на 10-20%.