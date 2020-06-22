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Индекс RSBI: впервые в этом году деловая активность малого и среднего бизнеса показала рост

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Индекс RSBI, ежемесячное исследование бизнес-настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с Опорой России, впервые за год продемонстрировал рост, увеличившись с апреля на 3,4 пункта и достигнув отметки в 41,9.

Почти половина компаний МСБ (48%) уверена, что после снятия карантинных мер, они смогут выйти на стандартные показатели прибыли менее, чем за полгода. И лишь 3% респондентов ответили, что уже приняли решение о полном закрытии бизнеса.

Все блоки Индекса показали существенный рост: максимальный — в блоке продаж (6 п. п.), а минимальный — в блоке инвестиций (менее чем на один пункт).

"Такую разницу в росте продаж и инвестиций можно объяснить ослаблением режима самоизоляции во многих регионах уже в мае. Соответственно, сервисные компании, салоны красоты и различные торговые предприятия, в том числе непродовольственные, смогли возобновить свою деятельность. Очевидно, что прибыль, выручка, а, значит, и бизнес-настроения предпринимателей сразу начали расти. Однако малый бизнес только восстанавливается и приспосабливается к новым реалиям, поэтому говорить о возвращении к прежним масштабам бизнеса несколько преждевременно", — отметил Константин Басманов, руководитель блока малого и среднего бизнеса ПСБ.

Рост блоков Индекса произошел в основном не за счет фактических показателей, а за счет ожиданий от будущего, когда все ограничительные меры будут сняты и бизнес сможет вернуться к нормальному режиму работы. И хотя последствия пандемии негативно сказались на 76% компаний — столько участников опроса указали снижение выручки за последние три месяца — настроения бизнесменов постепенно улучшаются. Так, если в апреле дальнейшего ухудшения условий ведения бизнеса ждали 58% участников опроса, в мае этот показатель снизился до 39%. Улучшения ждет 24% бизнесменов.

Основные тренды

  • Блок продаж за месяц вырос с 22,2 п. до 28,2 п.

Несмотря на снижение фактических показателей, прогнозы и перспективы для предпринимателей на ближайшие три месяца стали гораздо более оптимистичными. Эти факторы и позволили блоку продаж рекордно вырасти по сравнению с остальными блоками Индекса.

  • Кадровый блок в мае продемонстрировал максимальный рост. Достигнув в апреле исторического минимума в 37,4 п., в мае он прибавил 3,6 п. п. и вырос до 41 п.

Общий показатель кадрового блока вырос за счет оптимистичных планов на ближайшие три месяца, несмотря на то что доля компаний, сокративших штат, увеличилась и составила 37% (против 35% в апреле). Однако количество тех, кто планирует набирать штат, достигло 18% (в апреле этот показатель составил 12%), а процент планирующих сокращение, наоборот, снизился — с 31% в апреле до 21% в мае.

  • Блок инвестиций в мае также прекратил падение и незначительно вырос, на 0,7 п. п., составив 45,58 п.

Небольшой рост блока инвестиций обусловлен не уже осуществленными инвестициями, а планами на будущее. Так, количество компаний, за последние три месяца расширявших бизнес/производство, снизилось с 19% в апреле до 13% в мае, а количество сокращавших, наоборот, увеличилось: 30% в апреле и 34% в мае.

Однако в мае значительно (с 30% до 20%) снизилась доля тех, кто планирует сокращение бизнеса в ближайшие три месяца, а также вырос показатель по компаниям, которые собираются расширяться и не планирует ничего менять.

  • Блок доступности финансирования единственный продолжает оставаться в положительной зоне и тоже продемонстрировал рост, составив 55,3 п. (52,8 п. — в апреле).

Индекс RSBI — с 2020 года ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с Опорой России. В майском замере приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1602 компаний сектора МСБ из всех регионов Российской Федерации. Значение индекса выше 50,0 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50,0 п. — снижение. Если индекс остается равен 50,0 п. — на рынке наблюдается стагнация.

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Назад. 22 июня 2020
Индекс RSBI: впервые в этом году деловая активность малого и среднего бизнеса показала рост
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