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Новый пакет цифровых сервисов "Ростелекома" повысит эффективность рекламных кампаний и коммуникаций с клиентами

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"Ростелеком" запустил пакет цифровых сервисов для повышения эффективности рекламных кампаний и коммуникаций с клиентами в digital-маркетинге. Причем любую из трех услуг можно подключить как отдельно, так и в любых сочетаниях с двумя другими, в зависимости от потребностей и формата бизнеса заказчиков.

На первом этапе сервисы доступны в ряде крупных городов1 России.

Коллтрекинг — инструмент аналитики эффективности рекламных кампаний, поможет определить наиболее успешные источники продвижения, правильно определить приоритеты и соответствующим образом распределить рекламный бюджет.

Лид — услуга по размещению на сайте форм взаимодействия с посетителями для оформления заявки, заказа обратного звонка, показа персонального предложения.

Чат — дополнительный канал коммуникации с клиентами, которые не хотят или не могут позвонить оператору. Виджет онлайн-консультанта будет сопровождать посетителей на страницах сайта и даст возможность оперативно ответить на все вопросы клиентов, повысить их лояльность и увеличить конверсию продажи.

Действующие или новые клиенты виртуальной АТС от "Ростелекома" получат преимущество при использовании коллтрекинга — все вызовы, переадресованные на номера виртуальной АТС "Ростелекома", будут бесплатными.

"Ростелеком" постоянно развивает экосистему коммуникационных сервисов. Реализация услуг для интернет маркетинга стала еще одним важным шагом в расширении спектра возможностей, предоставляемых нашим клиентам для развития бизнеса", — сказал директор проектов корпоративного и государственного сегмента ПАО "Ростелеком" Александр Шляхтов.

"В новом мире, когда возможности прямого взаимодействия сильно ограничены, на первый план выходит необходимость выстраивания онлайн-коммуникаций с потребителем. Все, кто до этого существовал исключительно в мире офлайн, сегодня осваивают интернет-пространство, и здесь наши новые продукты открывают для бизнеса широкие перспективы", — добавила директор проектов блока технической инфраструктуры ПАО "Ростелеком" Мария Белова.

Сервис "Виртуальная АТС" избавляет заказчика от необходимости покупать и обслуживать телекоммуникационное оборудование — оно располагается на сервере провайдера и связывает абонентов через облако. "Ростелеком" предоставляет заказчику возможность полностью организовать телефонию для бизнеса любого масштаба — от стартапа до крупной национальной компании с большим выбором дополнительных функций, таких, как мониторинг звонков или запись телефонных разговоров. Владельцы "Виртуальных АТС" через личный кабинет могут самостоятельно управлять своей телефонной сетью и настраивать ее под потребности своего бизнеса.

1 Барнаул, Волгоград, Екатеринбург, Иркутск, Краснодар, Красноярск, Москва, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Тюмень, Челябинск

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Назад. 18 июня 2020
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