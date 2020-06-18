"Крылья Советов" сыграют первый матч РПЛ с надписью "Спасибо врачам" на футболках

18.06.2020 07:59 Читали 11

Футболисты "Крыльев Советов" сыграют первый официальный матч после возобновления РПЛ с "Ахматом" в тематических футболках. Так клуб хочет обратиться ко всем медицинским работникам, которые на протяжении нескольких месяцев стоят на передовой по распространению коронавирусной инфекции, постоянно работая в режиме повышенной опасности.