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"Крылья Советов" сыграют первый матч РПЛ с надписью "Спасибо врачам" на футболках

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Футболисты "Крыльев Советов" сыграют первый официальный матч после возобновления РПЛ с "Ахматом" в тематических футболках. Так клуб хочет обратиться ко всем медицинским работникам, которые на протяжении нескольких месяцев стоят на передовой по распространению коронавирусной инфекции, постоянно работая в режиме повышенной опасности.

"Крылья Советов" совместно с титульным партнером клуба, компанией "Париматч", изготовили специальные футболки, в которых наши игроки проведут игру с "Ахматом".

Клуб пригласит врачей на этот матч и проведет ряд активаций для героев. Матч состоится 19 июня на стадионе "Самара Арена" и начнется в 19:00 по местному времени.

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Назад. 18 июня 2020
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"Крылья Советов" сыграют первый матч РПЛ с надписью "Спасибо врачам" на футболках

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