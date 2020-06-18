В регионе стартовал прием заявок на участие в ежегодном конкурсе «Молодой предприниматель России»

18.06.2020 10:58 Читали 7

Самарская область вновь запускает набор заявок на главное бизнес-событие года для молодежи – всероссийский конкурс «Молодой предприниматель России». Конкурс – ежегодная премия в сфере малого бизнеса, которая собирает и поощряет лучшие бизнес-проекты страны. Молодые предприниматели Самарской области принимали участие в конкурсе пять раз, и четыре раза возвращались в регион с призовыми местами.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно отмечал важность работы по улучшению делового климата для малого и среднего бизнеса. «Цель у нас одна — кардинально улучшить деловой, предпринимательский, инвестиционный климат в регионе. Создать условия для самореализации людей, обладающих предпринимательской жилкой, идеями, умеющих и желающих брать ответственность на себя за трудовые коллективы, за своих родных и близких людей», — подчеркивал Глава региона в своем Послании.

В 2020 году участники конкурса могут заявить о себе в одной из следующих номинаций: «Интернет предпринимательство», «Сельскохозяйственное предпринимательство», «Франчайзинг», «Социальное предпринимательство», «Производство», «Инновационное предпринимательство», «Торговля», «Сфера услуг».

К участию приглашаются предприниматели в возрасте от 14 до 30 лет, важным условием является наличие статуса индивидуального предпринимателя, учредителя или соучредителя юридического лица (доля в уставном капитале должна быть не менее 30 %). По традиции, в жюри регионального этапа войдут известные и успешные самарские предприниматели – лидеры в своих сферах.

Для того чтобы стать участником конкурса, необходимо заполнить заявку до 5 августа по ссылке: https://mybiz63.timepad.ru/event/1336555/

Региональный этап пройдет в августе в онлайн-формате, победители номинаций получат полезные бизнес-подарки и памятные призы от партнеров, а также возможность побороться за высокое звание «Молодой предприниматель России» на финале конкурса в Уфе.

«Участие в конкурсе «Молодой предприниматель России» — это возможность заявить о себе на федеральном уровне, приобрести полезные знакомства, получить квалифицированную обратную связь по своему проекту от профессиональных менторов. Этот конкурс дал необходимый импульс к развитию многим молодым предпринимателям региона. Ведь основная его задача – не победить, а получить необходимые знания, поверить в свои силы и свое дело!», — отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.