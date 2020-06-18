Общероссийское голосование: безопасность, доступность, легитимность

18.06.2020 09:56 Читали 9

Обеспечить безопасность, доступность и легитимность проведения общероссийского голосования 1 июля по поправкам в Конституцию Российской Федерации, — такую задачу поставил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на заседании по подготовке процесса голосования, которое состоялось в среду, 17 июня. Участие в совещании приняли члены Правительства, избирательной комиссии, силовых ведомств региона.

«Мы находимся в режиме повышенной готовности, понимаем существующие на сегодняшний момент риски. Поэтому крайне важная задача – обеспечить полную прозрачность и безопасность процесса, создать условия для того, чтобы каждый гражданин РФ, проживающий на территории Самарской области, имел возможность принять участие в голосовании», – подчеркнул Глава региона.

По мнению Дмитрия Азарова, благодаря четкой работе системы здравоохранения и санитарных служб в Самарской области наметились позитивные тенденции по преодолению угрозы распространения коронавирусной инфекции. Это дает возможность снимать некоторые ограничения, в тоже время, усиливать контроль за соблюдением режима.

«Принципиально важный фактор — жители региона в большей и большей степени понимают те простые правила личной гигиены, масочного режима, которые позволяют обезопасить собственное здоровье, здоровье окружающих, – отметил Дмитрий Азаров. – Самодисциплина во многом предопределяет возможность снятия действующих в предыдущий период ограничений. Это и дает нам возможность уверенно, спокойно готовиться к дню общероссийского голосования».

Особое внимание участников совещания Губернатор обратил на меры предосторожности: «В этот особый период мы должны повышенное внимание уделить защите людей от опасности распространения инфекции».

Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев доложил, что работа по подготовке участков для голосования идет полным ходом, для защиты всех участников процесса от угрозы распространения COVID-19 применяются все необходимые меры. Так, всех участников голосования, членов избирательных комиссий, наблюдателей, представителей СМИ, сотрудников полиции, которые будут находиться на участках, в обязательном порядке обеспечат медицинскими масками и перчатками. На пунктах голосования установят санитайзеры, повышенные требования предъявляются к дезинфекции поверхностей. На входе будет обязательное изменение температуры, при голосовании будет обеспечена социальная дистанция.

Процедура голосования за поправки в главный закон Российской Федерации будет проходить не только 1 июля. Свой выбор можно сделать, начиная с 25 июня. «Голосование проходит не только 1 июля, а в течении 7 дней. Сделано это специально, чтобы мы смогли развести потоки участников голосования, избежать скопления граждан в один день на избирательном участке», – подчеркнул Вадим Михеев.

Участие в голосовании смогут принять 2 миллиона 219 тысяч 312 жителей Самарской области. Для тех, кто не сможет выразить свое мнение по месту прописки, можно подать заявление на участие в голосовании по месту пребывания. Для этого нужно подать заявление в территориальную или участковую избирательную комиссии, обратиться в МФЦ или оставить заявку на портале Госуслуг. Этим правом уже воспользовалось более 12 тысяч граждан страны, проживающих в регионе.

Кроме возможности сделать свой выбор в традиционном формате – на избирательном участке, — будут организованы выездные комиссии для проведения бесконтактной процедуры на дому.

Прокурор Самарской области Сергей Берижицкий обратил внимание членов Правительства и избирательной комиссии региона на необходимость соблюдения законности процессов – во все дни голосования на участках должны быть обеспечены равные условия для всех граждан.

Подводя итоги совещанию, Губернатор отметил: «Вы прекрасно знаете о тех поручениях, которые дал Президент страны Владимир Владимирович Путин о том, как должно быть организовано общероссийское голосование. Ни в коей мере мы не должны допустить, чтобы где-то на местах были какие-то перекосы, появились претензии у граждан. Общероссийское голосование должно быть обеспечено с буквой и духом закона, тем более, что голосование проводится по поправкам в главный закон страны – Конституцию Российской Федерации».