ПСБ запустил страхование жизни и здоровья, включающее защиту от коронавируса

Программа "Ваша защита" покрывает риски длительной потери трудоспособности в результате любой болезни, возникшей после оформления полиса. Страховка предусматривает компенсацию в случае продолжительности больничного более 25 дней. Размер выплаты составляет до 50 тысяч рублей.
"Новая программа страхования компенсирует клиентам снижение дохода из-за болезни и длительного периода восстановления. Мы видим обеспокоенность людей и желание защитить себя в период пандемии, поэтому разработали продукт, который включает в том числе и риск заболевания коронавирусом", — говорит Алена Бочарова, директор дирекции развития продуктов розничного бизнеса ПСБ.