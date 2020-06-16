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ПСБ запустил агрегатор скидок на жилье

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ПСБ запустил агрегатор скидок на жилье, который позволяет заемщикам сэкономить до 5% на покупке квартиры и обслуживании ипотеки, а партнерам-застройщикам дает возможность увеличить клиентский поток и нарастить продажи за счет специальных преференций от ПСБ.

Сейчас на платформе представлено более 230 жилых комплексов в 38 регионах России. Число партнеров-застройщиков превышает 70 компаний.

Сервис агрегирует спецпредложения от застройщиков, которые предоставляют дисконт по стоимости квартиры, а часть строительных компаний также предлагает ипотечным заемщикам компенсацию процентов по кредиту до конца текущего года. Таким образом ежемесячный платеж по ипотеке снижается для заемщика на 20-30%.

Все новостройки, представленные на платформе, аккредитованы ПСБ, что позволяет клиентам ускорить проведение сделки.

Со специальной страницы на сайте банка клиенты могут перейти на сайт застройщика и, выбрав квартиру, оформить заявку на ипотеку в ПСБ. Партнерам-застройщикам банк предоставляет преференции в виде дисконтов к действующим ставкам ипотеки. Максимальный дисконт для клиентов составляет 0,7% от базовой ставки.

"Наша задача — предложить ипотечным клиентам широкий выбор объектов недвижимости с наиболее привлекательными ценовыми условиями и удобными сервисами для оформления ипотечной сделки. Агрегатор решает эту задачу — помимо льготной ставки от банка клиенты могут воспользоваться специальными предложениями от застройщиков: разного рода акции позволяют сэкономить около 5% от стоимости жилья. При этом мы помогаем и нашим партнерам-строительным компаниям. Сегодня более 80% ипотечных кредитов на новостройки ПСБ выдает через застройщиков, и мы заинтересованы в расширении этого партнерства, в том числе за счет технологичных форматов привлечения клиентов", — указывает начальник управления ипотечных продаж ПСБ Татьяна Чернышева.

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Назад. 16 июня 2020
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