Портал "Волга Ньюс. Поволжье" запустил специальный проект "Подвиг тружеников тыла. 1941–1945 гг."

15.06.2020 14:29 Читали 15

Спецроект адресован всем, кто хочет знать больше о той войне, в которой мы победили.

Спецпроект "Подвиг тружеников тыла. 1941–1945 гг.", представляющий собой интерактивную карту Поволжья pobede75.volga.news, был создан при поддержке ПАО "Сбербанк". На карте — уникальные материалы с личными историями людей и предприятий, для которых "Подвиг тыла" — не просто словосочетание, а часть исторической летописи семей и всей страны.

Интересный с образовательной точки зрения проект уже поддержали телеканал ГТРК, холдинг "Выбери радио" (радиостанции "Дача", "Рекорд"), ряд групп в социальных сетях. С 1 июня начата информационная кампания, в которой рассказывается о подвиге жителей Поволжья в тылу.

Мы убеждены, что память о подвиге наших предков не должна ограничиваться датой 9 мая, а потому продолжаем развивать спецпроект. В течение всего года, объявленного Годом Памяти и Славы, материалы спецпроекта будут актуальными и могут пополниться военной историей вашей семьи, историей ваших коллег или компании.

#ПодвигТыла #75летпобеде #великаяотечественнаявойна #великаяпобеда #мыпомним #япомнюягоржусь #победа75