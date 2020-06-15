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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Портал "Волга Ньюс. Поволжье" запустил специальный проект "Подвиг тружеников тыла. 1941–1945 гг."

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Спецроект адресован всем, кто хочет знать больше о той войне, в которой мы победили.

Спецпроект "Подвиг тружеников тыла. 1941–1945 гг.", представляющий собой интерактивную карту Поволжья pobede75.volga.news, был создан при поддержке ПАО "Сбербанк". На карте — уникальные материалы с личными историями людей и предприятий, для которых "Подвиг тыла" — не просто словосочетание, а часть исторической летописи семей и всей страны.

Интересный с образовательной точки зрения проект уже поддержали телеканал ГТРК, холдинг "Выбери радио" (радиостанции "Дача", "Рекорд"), ряд групп в социальных сетях. С 1 июня начата информационная кампания, в которой рассказывается о подвиге жителей Поволжья в тылу.

Мы убеждены, что память о подвиге наших предков не должна ограничиваться датой 9 мая, а потому продолжаем развивать спецпроект. В течение всего года, объявленного Годом Памяти и Славы, материалы спецпроекта будут актуальными и могут пополниться военной историей вашей семьи, историей ваших коллег или компании.

#ПодвигТыла  #75летпобеде  #великаяотечественнаявойна  #великаяпобеда  #мыпомним  #япомнюягоржусь  #победа75

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Новости

Назад. 15 июня 2020
Портал "Волга Ньюс. Поволжье" запустил специальный проект "Подвиг тружеников тыла. 1941–1945 гг."
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