Самарским абитуриентам придется поступать в вузы дистанционно

15.06.2020 11:22 Читали 14

В этом году из-за эпидемиологической ситуации приемная кампания в вузах Самарской области - от подачи документов до зачисления - впервые пройдет в дистанционном режиме. Об этом рассказал спикер Губернской Думы, председатель областного совета ректоров вузов Геннадий Котельников.

В онлайн-режиме планируется принимать даже творческие экзамены и спортивные испытания - к примеру, поступающему на хореографическое отделение нужно будет снять свой номер на видео, а будущему художнику - заснять процесс написания картины и прислать фото работы. При этом губернатор Самарской области Дмитрий Азаров все же попросил научную общественность подготовить обращение для разговора на федеральном уровне, чтобы рассмотреть возможность проведения творческих испытаний в традиционном формате, если это позволит эпидемиологическая обстановка.

"Для абитуриентов 2020 года в вузах Самарской области подготовлено 10 754 бюджетных мест. Это 8 836 мест по программам бакалавриата и специалитета и 1 918 мест по магистерской программе. Кроме бюджетных мест, для студентов самарских вузов заготовлено и более 2000 целевых мест", - сообщает пресс-служба региональных властей.