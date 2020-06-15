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Коронавирус в Самарской области: самое важное на 15 июня

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В Самарской области за минувшие сутки выявлено 110 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Трое пациентов скончались.

Так, не удалось победить вирус 74-летнему мужчине, страдавшему заболеванием бронхолегочной системы и онкологией. Еще у одного мужчины 66 лет и 59-летней женщины были заболевания эндокринной и сердечно-сосудистой систем.

Больше всего инфицированных выявлено в Самаре — 83 человека. Еще восемь заболевших нашли в Сызрани, пять — в Тольятти, по три — в Нефтегорском и Волжском районах, по одному — в Чапаевске, Жигулевске, Кинеле, Красноармейском, Кинельском, Красноярском, Кинель-Черкасском и Кошкинском районах.

Всего в регионе зафиксировано 3804 случая коронавируса. 46 человек скончались. Почти половина — 1889 — пациентов выздоровели.

За сутки проведено 3156 тестов на новую коронавирусную инфекцию. 602 человека остаются под наблюдением медиков.

Полиция оштрафовала 20 нарушителей режима самоизоляции.

В России за сутки выявлено 8835 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Всего в стране зарегистрировано 528 964 заболевших в 85 регионах. За сутки 119 человек умерло. За весь период от ковид скончались 6948 человек.

За последние сутки выписано из больниц по выздоровлению 5409 пациентов. Всего в стране число людей, победивших болезнь, увеличилось до 280 050.

Ученые всего мира опасаются, что мутации COVID-19 будут неблагоприятными, и появятся более агрессивные формы инфекции. Об этом "Парламентской газете" академик Российской академии наук, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, профессор Михаил Пальцев.

Ранее итальянские ученые заявили, что коронавирус стал ослабевать и мутировать. По словам Михаила Пальцева, это связано с тем, что постепенно вырабатывается коллективный иммунитет к вирусу.

Тем не менее, ученые не исключают, что дальнейшие мутации COVID-19 будут более агрессивными и неблагоприятными для людей. Эти мутации, отметил Мальцев, осложняют процесс создания вакцины от инфекции.

Россия выходит из пандемии коронавируса уверенно и с минимальными потерями. Об этом в воскресенье, 14 июня, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы говорим о том, что при определенных издержках, проблемах, при потерях, но все-таки мы достаточно ритмично, так скажем, работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями", — сказал российской лидер в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

Глава государства выразил надежду, что данная тенденция продолжится.

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Назад. 15 июня 2020
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