"Балтика-Самара" приглашает на онлайн-экскурсию в День пивовара

10.06.2020 17:16 Читали 5

13 июня в 12:00 по московскому времени на всех заводах "Балтики" начнется онлайн-экскурсия в честь Дня пивовара. Во время трансляции будут показаны все этапы производства пива от изготовления солода, варки сусла и брожения до розлива и отправки в торговые точки со склада. Кроме того, у зрителей будет возможность заглянуть в те места, которые компания не показывает во время регулярных экскурсий.

Пивоварение — это искусство с историей в несколько тысяч лет, богатое мастерами, традициями и сотнями интересных сортов. Но далеко не каждый знает, как проходит процесс приготовления любимого напитка. Как из ячменя получают солод, как варят сусло, в каких емкостях проходит брожение? Об этом "Балтика" подробно расскажет 13 июня на масштабной онлайн-экскурсии, посвященной Дню пивовара.

Гости трансляции за один час побывают на восьми заводах компании: в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Самаре, Воронеже, Туле, Хабаровске и Ярославле. Специалисты "Балтики" расскажут о подготовке ингредиентов и варке сусла, брожении и фильтрации, розливе, отгрузке и последующем хранении продукции. Особенностью онлайн-трансляции станет то, что компания покажет цеха, которые по ряду причин недоступны посетителям на обычных экскурсиях. Кроме того, зрители увидят лаборатории, узнают, как "Балтика" делает свое производство экологичным, а также перенесутся в музей завода в Санкт-Петербурге.

"Балтика" приглашает на мероприятие всех интересующихся процессом пивоварения и деятельностью компании, а также представителей СМИ. Журналисты смогут почерпнуть обширный материал о производстве, контроле качества и программе устойчивого развития, которая позволяет компании принимать участие в защите и сохранении окружающей среды.

Виктория Агапова, управляющий по работе с органами власти и корпоративным отношениям в регионе Урал-Поволжье:

"Самарский филиал "Балтики" стал одним из пионеров промышленного туризма в регионе. Еще на этапе строительства была спроектирована специальная экскурсионная галерея, позволяющая соблюдать при осмотре завода строгие санитарные правила пищевого производства, а сами экскурсии быстро стали традицией. Только в прошлом году мы встретили 2 500 гостей, а всего с 2003 года у нас побывало более 35 тысяч экскурсантов. Но онлайн-трансляция открывает новые возможности для демонстрации нашего производства для тех, кто хочет узнать больше о пивоварении. Мы планируем развивать это направление".

В ходе часовой экскурсии и после нее зрители смогут задавать вопросы и получать ответы в режиме онлайн. Регистрация и просмотр доступны по ссылке. На экскурсию могут записаться все желающие старше 18 лет.