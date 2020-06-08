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ПСБ снижает ставку по ипотечной госпрограмме до 5,85%

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ПСБ снизил ставку по ипотеке в рамках государственной программы льготного кредитования до 5,85%. Новые условия являются самыми выгодными на рынке и распространяются на весь срок действия программы — до 1 ноября 2020 года.

"За первые полтора месяца после запуска льготной ипотеки мы уже выдали кредиты почти на 2 млрд рублей. В мае на долю ипотеки с господдержкой пришлась половина поступивших в банк заявок на кредит и треть всех ипотечных выдач. Ожидаем, что и в июне интерес к новостройкам по программе продолжит расти, в том числе благодаря тем привлекательным условиям, что мы предлагаем", — говорит Марина Заботина, руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ.

По программе ипотеки с господдержкой можно приобрести у застройщика как строящееся, так и готовое жилье в любом регионе России. Максимальная сумма кредита составляет до 8 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 млн рублей — для остальных регионов страны. Первоначальный взнос установлен на уровне 20%.

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Новости

Назад. 08 июня 2020
ПСБ снижает ставку по ипотечной госпрограмме до 5,85%
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