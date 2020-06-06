Видеосервис Wink представляет рейтинги просмотров за апрель и май

В апреле абсолютными лидерами просмотров стали российские фильмы и сериалы. Первую строчку рейтинга ожидаемо занял фантастический триллер "Спутник", апрельская премьера которого впервые на рынке состоялась в цифровом формате, а не в офлайн-кинотеатрах. Зрители продолжали активно смотреть недавнюю премьеру — спортивную драму "Лед 2". Среди российских сериалов лидером стали "Корни" — увлекательная история возвращения столичного топ-менеджера в родные края.
Огромную долю в смотрении занимают мультфильмы и анимационные сериалы. Что неудивительно — дети также постоянно находятся дома и их около 16 часов в день надо чем-то занимать. В лидеры вышла премьера мультфильма "Тролли. Мировой тур". На первых строчках в топе зарубежного кино также обосновались фильмы для просмотра всей семьей — "Соник в кино", где живых актеров дополняют анимационные герои, и "Плохие парни навсегда" с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом в ролях напарников-детективов.
В топе зарубежных сериалов в апреле первенствовали темы ужасов, эпидемий, апокалипсиса. Например, "Мир Дикого Запада" — фантастическая антиутопия про конфликт людей и роботов, а также "Ходячие мертвецы" — про людей, которые стараются выжить после зомби-апокалипсиса. Не случайно в лидерах оказались и "Хроники эпидемии". Хорошо, что замыкает топ-5 старый добрый сериал "Друзья", который в условиях изоляции вернул к себе интерес зрителей разных возрастов.
В апреле стартовал проект Wink Live, который каждую пятницу представлял онлайн-концерты российских исполнителей и групп разных жанров. Проект требует сложнейшей технической подготовки и координации в прямом эфире. Например, Полина Гагарина исполняла свои хиты, находясь в загородном доме, в то время как музыканты были в своих квартирах. Чтобы свести картинку и звук из разных мест нужна была филигранная работа телевизионной бригады. Огромный интерес вызвал живой концерт легендарной группы "Алиса" и Константина Кинчева, который транслировался из Санкт-Петербурга. Чтобы послушать песни последнего альбома группы "Посолонь" в Wink собралась целая армия поклонников — более 500 тысяч человек.
Юбилей Победы, конечно, оказал влияние на рейтинги просмотров, особенно в начале мая. По итогам месяца в топ-5 попали фильмы "Солдатик" про самого юного участника Великой Отечественной войны и "Временная связь", снятый по мотивам рассказа Кира Булычева о телефонном звонке, который пронесся не только через расстояние, но через и время.
В майском топе российских сериалов новый лидер — "Закрытый сезон", который до телевизионной премьеры эксклюзивно доступен в Wink. Действие происходит в южном приморском городке, жители которого зарабатывают только в туристический сезон. Но он оказывается на грани срыва после серии странных смертей от неизвестной инфекции. В сериале, задуманном и снятом задолго до пандемии, оказывается очень много параллелей с текущей ситуацией, что подогревает интерес зрителей.
В мае практически не было заметных мировых премьер, поэтому топ зарубежного кино особенно не изменился. Единственная новинка, вызвавшая интерес зрителей — фильм "Джентльмены" в правильном переводе Гоблина, который продолжает эксклюзивное сотрудничество с Wink. В топе зарубежных сериалов появилась "Великая" — околоисторическая сатира про восхождение на трон Екатерины II, где роль российского графа исполняет темнокожий актер.
Продолжается рост просмотров с дополнительных устройств. Когда вся семья дома, бывает сложно достичь компромисса, что смотреть одновременно, ведь вкусы и предпочтения различаются. Но благодаря сервису мультискрин под одним аккаунтом можно смотреть телеканалы, кино и сериалы на пяти экранах одновременно. Поэтому пока родители смотрят сериал по телевизору, дети могут наслаждаться любимым мультиком на смартфоне или планшете.
Рейтинги за апрель 2020 года
Топ-5 российского кино:
1) "Спутник";
2) "Лед 2";
3) "Союз Спасения";
4) "Вторжение" (2019);
5) "Сестренка".
Топ-5 сериалов на русском языке:
1) "Корни";
2) "ИП Пирогова";
3) "Молодежка";
4) "Филатов";
5) "Отель Элеон".
Топ-5 мультфильмов:
1) "Тролли. Мировой тур";
2) "Маша и Медведь";
3) "Холодное сердце 2";
4) "Приключения Ам Няма";
5) "Вперед".
Топ-5 зарубежного кино:
1) "Соник в кино";
2) "Плохие парни навсегда";
3) "Джентльмены";
4) "Бладшот";
5) "Только ты".
Топ-5 зарубежных сериалов:
1) "Мир Дикого Запада";
2) "Ходячие мертвецы";
3) "Хроника эпидемии";
4) "Во все тяжкие";
5) "Друзья".
ТОП-5 в разделах "образование, развитие, культура":
1) Алиса, живой онлайн-концерт в проекте Wink Live;
2) Полина Гагарина, живой онлайн-концерт в проекте Wink Live;
3) Тимати, живой онлайн-концерт в проекте Wink Live;
4) "Ария", живой онлайн-концерт в проекте Wink Live;
5) "Лицей. Школьная программа" (видеоуроки для 5–11 классов).
Рейтинги за май 2020 года
Топ-5 российского кино:
1) "Спутник";
2) "Лед 2";
3) "Солдатик";
4) "Временная связь";
5) "Холоп".
Топ-5 сериалов на русском языке:
1) "Закрытый сезон";
2) "Корни";
3) "ИП Пирогова";
4) "Бывшие";
5) "Воронины".
Топ-5 мультфильмов:
1) "Приключения Ам Няма";
2) "Тайная жизнь домашних животных-2";
3) "Вперед";
4) "Тролли. Мировой тур";
5) "Ми-ми-мишки".
Топ-5 зарубежного кино:
1) "Соник в кино";
2) "Плохие парни навсегда";
3) "Джек Райан";
4) "Джуманджи. Новый уровень";
5) "Джентльмены" (в правильном переводе Гоблина).
Топ-5 зарубежных сериалов:
1) "Мир Дикого Запада";
2) "Великая";
3) "Блудный сын";
4) "Как я встретил вашу маму";
5) "Ходячие мертвецы".
ТОП-5 в разделах "образование, развитие, культура":
1) Сергей Лазарев, живой онлайн-концерт в проекте Wink Live;
2) "Звери", живой онлайн-концерт в проекте Wink Live;
3) Елена Ваенга, живой онлайн-концерт в проекте Wink Live;
4) Бой UFC 249;
5) "Парад Победы от World of Warships".
Видеосервис Wink 16 марта открыл бесплатный доступ к большой коллекции отечественных и зарубежных фильмов, сериалов, детского развлекательного и образовательного контента. В Wink можно бесплатно смотреть пять лучших телеканалов о культуре и искусстве (Mezzo, Mezzo live HD, "Театр", Museum, iConcerts). Позднее в открытый доступ добавили дополнительный видеоконтент для саморазвития и обучения: фитнес-тренировки, кулинарные курсы, уроки школьной программы, видео-путешествия и экскурсии, спектакли, музеи и концерты.
Wink — цифровой видеосервис "Ростелекома", который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (25 000 позиций). Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).