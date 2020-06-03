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"Ростелеком" помог многодетной семье из Сызрани выйти на связь с президентом России

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"Ростелеком" организовал канал связи для участия семьи Землянских из Сызрани в видеоконференции с Владимиром Путиным. Традиционная встреча с многодетными родителями, представленными к награде орденом "Родительская слава", в этом году прошла в режиме телемоста. Из своей резиденции в Ново-Огарёве президент общался с девятью семьями из разных регионов страны.

Петр Могилевский, заместитель директора Самарского филиала ПАО "Ростелеком" — технический директор:

"Современные технологии позволяют оперативно организовать каналы связи для проведения подобных встреч. Мы рады, что предоставили семье Землянских такую возможность. Видеоконференция прошла в штатном режиме без технических сбоев".

Иван Землянский, глава многодетной семьи:

"Для нашей семьи встреча с президентом — огромная честь и большая моральная поддержка. Очень важно, что наше мироощущение, наш образ жизни оценивается так высоко. Конечно, этот телемост запомнится на всю жизнь. Я хочу выразить огромную благодарность связистам от всех нас!"

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Новости

Назад. 03 июня 2020
"Ростелеком" помог многодетной семье из Сызрани выйти на связь с президентом России
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