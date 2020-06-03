"Ростелеком" помог многодетной семье из Сызрани выйти на связь с президентом России

03.06.2020 14:31 Читали 9

"Ростелеком" организовал канал связи для участия семьи Землянских из Сызрани в видеоконференции с Владимиром Путиным. Традиционная встреча с многодетными родителями, представленными к награде орденом "Родительская слава", в этом году прошла в режиме телемоста. Из своей резиденции в Ново-Огарёве президент общался с девятью семьями из разных регионов страны.