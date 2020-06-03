"Ростелеком" помог многодетной семье из Сызрани выйти на связь с президентом России

Петр Могилевский, заместитель директора Самарского филиала ПАО "Ростелеком" — технический директор:
"Современные технологии позволяют оперативно организовать каналы связи для проведения подобных встреч. Мы рады, что предоставили семье Землянских такую возможность. Видеоконференция прошла в штатном режиме без технических сбоев".
Иван Землянский, глава многодетной семьи:
"Для нашей семьи встреча с президентом — огромная честь и большая моральная поддержка. Очень важно, что наше мироощущение, наш образ жизни оценивается так высоко. Конечно, этот телемост запомнится на всю жизнь. Я хочу выразить огромную благодарность связистам от всех нас!"