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Mail.ru Group и "Ростелеком" научили голосового ассистента управлять видеосервисом Wink и "Умным домом"

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Mail.ru Group (MRG) и "Ростелеком" объявляют о стратегическом партнерстве в развитии голосового управления цифровыми сервисами, которое включает использование технологий искусственного интеллекта и интернета вещей. Голосовой ассистент "Маруся" от MRG уже поддерживает полноценное управление цифровым видеосервисом Wink и "Умным домом". Умные колонки "Капсула" с голосовым ассистентом "Маруся" можно приобрести в розничной сети и цифровых каналах продаж "Ростелекома".

Управление видеосервисом Wink с помощью "Маруси" доступно как при использовании "Капсулы", так и мобильного приложения "Маруся — голосовой помощник", которое можно установить на смартфоны с Android и iOS. Для взаимодействия устройств не нужны провода, активировать функционал можно голосом — после команды "Маруся, активируй Wink" достаточно продиктовать шестизначный код из меню видеосервиса. Ассистент может выполнить практически любые голосовые команды, в том числе: "Маруся, включи канал "Культура", "Маруся, сделай громче на 10", "Маруся, следующий канал", "Маруся, найди мультфильм "Смешарики" и так далее.

Также "Маруся" помогает управлять облачным сервисом "Умный дом". Он включает в себя домашнее и внешнее видеонаблюдение, а также комплекты для безопасности дома (датчики открытия дверей и окон, движения, протечки, задымления) и управления домашним хозяйством (умные розетка, лампочка, бытовая техника и другие устройства). Все они управляются с помощью мобильного приложения или личного интернет-кабинета — из любой точки мира, где есть интернет. Благодаря голосовому ассистенту "Маруся" управлять устройствами "Умного дома" стало еще проще. Уже сейчас для этого достаточно произнести: "Маруся, сделай теплее", "Маруся, включи освещение ярче" или "Маруся, выключи утюг".

"Пользователям важнее всего, чтобы все системы умного дома были тесно связаны между собой и были просты в управлении. Поэтому они предпочитают комплексные продукты с широким набором возможностей и единым управлением — именно такие, какие предлагает "Ростелеком", — прокомментировала вице-президент Mail.ru Group Анна Артамонова.

"Мы рады первым результатам нашего сотрудничества с Mail.ru Group по развитию технологий голосового управления. Популярность голосового управления растет очень быстро, более совершенными становятся технологии распознавания речи и реагирования на команды. В дальнейшем голосовое управление станет еще более персонифицированным, алгоритмы будут подстраиваться под конкретного пользователя, под его интересы и логику — это важно, когда речь идет о потреблении телевизионного и видеоконтента, где вкусы играют особую роль. С удовольствием предлагаем клиентам максимально простой вариант управления нашими сервисами, когда даже не нужно ничего нажимать на пульте. И по обратной связи видим, что это предложение уже нашло своих преданных пользователей", — отметила вице-президент по работе с массовым сегментом "Ростелекома" Диана Самошкина.

Умная колонка "Капсула" с голосовым ассистентом "Маруся" от Mail.ru Group появилась в продаже 22 апреля 2020 года. В колонке реализован ряд уникальных для российского рынка функций. В их числе возможность онлайн-звонков через "ВКонтакте" и чтение сказок с элементами дополненной аудиореальности. Капсула тесно интегрирована с музыкальным сервисом "ВКонтакте" — она позволит владельцу слушать музыку из своих плейлистов, а также плейлистов своих друзей.

В колонке с голосовым ассистентом "Маруся" особое внимание уделено качеству звука. Акустическая система спроектирована специально для "Капсулы", мощность колонки составляет 30 Вт (для сравнения, в современных телевизорах мощность составляет 15–20 Вт). Для точного распознавания речи на расстоянии в колонку встроены шесть цифровых микрофонов.

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