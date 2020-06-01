В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил травмы несовместимые с жизнью. В 14:45 спасатели извлекли погибшего из салона автомобиля и передали сотрудникам полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.
На Стромиловском кольце "двенадцатая" ушла в кювет, водитель погиб
31 мая в 13:50 дежурная смена спасателей техногенного отряда Поисково-спасательной службы Самарской области были направлены в п. Подстепновка, где на Стромиловском кольце в кювет опрокинулся автомобиль ВАЗ-2112.