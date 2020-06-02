"Лада" подписала нападающего Павла Здунова

02.06.2020 09:36 Читали 13

Хоккейный клуб "Лада" подписал контракт на один сезон с нападающим Павлом Здуновым, сообщает пресс-служба клуба.

В сезоне 2019/20 спортсмен выступал за "Хумо". В 53 матчах регулярного чемпионата он набрал 36 (15+21) очков, в 11 матчах плей-офф на его счету 2 (1+1) набранных балла.

Павел Здунов — воспитанник магнитогорского хоккея. Вместе с молодежной командой "Стальные Лисы" он стал обладателем Кубка Харламова (2010), а также участвовал в Кубке Вызова МХЛ (2010). В 2010 г. Павел дебютировал в КХЛ и по итогам сезона получил награду "Лучшему новичку сезона" им. Алексея Черепанова. Всего в КХЛ Здунов сыграл в 322 матчах регулярного чемпионата и 39 встречах плей-офф, набрав 49 (26+23) и 5 (4+1) очков соответственно.