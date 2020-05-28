Около 100 человек остались без крова из-за пожара в пос. Яицкое

28.05.2020 07:08 Читали 8

В 11 сгоревших домах в пос. Яицкое Волжского района проживали около 100 человек. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко.

Пожар начался около 8:30 на ул. Каширской, 18а. В 8:43 пожарные прибыли на место происшествия, на тот момент горели семь домов на площади 700 кв. м. К 9:10 горели уже 11 домов на 1000 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

Распространению огня способствовали сильный ветер и плотная застройка. По предварительным данным, в 11 сгоревших домах проживало около 100 человек. Для них подготовлен пункт временного размещения.

Всего в тушении пожара участвуют 142 человека, 47 единиц техники. Сейчас распространение огня прекращено.

Как выяснили специалисты государственного пожарного надзора Волжского района, причиной пожара мог стать загоревшийся из-за неисправной проводки подвесной потолок в одном из жилых домов.