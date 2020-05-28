Александр Анюков покидает "Крылья Советов"

28.05.2020 15:06 Читали 8

Защитник Александр Анюков покидает ПФК "Крылья Советов", сообщает пресс-служба клуба. Контракт футболиста истекает 31 мая и руководство команды приняло решение его не продлевать.

Воспитанник самарского футбола вернулся в "Крылья" в июле прошлого года. За волжан он успел сыграть 18 матчей.

Теперь именитый спортсмен завершает футбольную карьеру, вернется в Санкт-Петербург и намерен сосредоточиться на тренерской деятельности.