На улице Ново-Садовой высадят более 3500 деревьев и кустарников

28.05.2020 10:01 Читали 6

На улице Ново-Садовой началась высадка зеленых насаждений на территории бульвара Комсомольский, расположенного между улицей Гастелло и Постниковым оврагом. До конца июня текущего года здесь появится более 300 новых деревьев и 3200 кустарников.

Работы проводит государственное казенное предприятие «АСАДО» в рамках государственного контракта по содержанию региональных автомобильных дорог, расположенных в черте города Самары.

Планом-схемой размещения зеленых насаждений предусмотрена высадка 16-ти видов деревьев и кустарников, таких как: Ива, Каштан, Клен, Липа, Ольха, Рябина, Тополь, Черемуха, Яблоня, Ель, Барбарис, Гортензия, Пустырнеплодник калинолистный, Роза Ругоза, Рябинолистная Спирея.

«Основная задача – создать в сквере полноценную зеленую зону и уголок отдыха как для жителей Самары, так и для гостей города», - говорит руководитель управления эксплуатации и ремонта автомобильных дорог министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Александр Данилов.

По словам заместителя директора Самарского ДЭУ государственного казенного предприятия «АСАДО» Александра Иванова, работы по благоустройству Комсомольского бульвара ведутся ежедневно. «Мы стараемся поддерживать газон в отличном состоянии – работает автополив, ведется покос травы. Также ежедневно проводится санитарная обработка тротуаров сквера. С посаженными деревьями зеленая зона будет еще больше радовать горожан», - почеркнул он.