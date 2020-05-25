Стоимость проезда на дачных автобусах в Самаре изменят

25.05.2020 14:21 Читали 8

В мэрии Самары опубликовали проект документа, который будет регулировать тарифы на проезд на дачных автобусах. В администрации предложили утвердить следующие тарифы:

Поездки на межмуниципальном маршруте на садово-дачные массивы предложили утвердить в размере 4,14 рублей за 1 километр пути. Отмечается, что стоимость проезда индексироваться не будет, а сохранится в размере 2, 14 рублей за 1 км.

Изменение тарифов коснется только некоторых маршрутов. Речь идет о стоимости проезда в автобусе № 165, которые следует направлением "Бакинская — Стромиловские дачи" и № 199 ("Хлебная площадь — СДТ "Молочное озеро) — 29 рублей.

А стоимость проезда на садово-дачные маршруты уменьшится на 1-4 рубля, сообщает администрация Самары.