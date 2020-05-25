В Самарской области за сутки выявлено 97 заболевших коронавирусом

25.05.2020 13:16 Читали 9

За минувшие сутки в Самарской области выявлено 97 заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Таким образом, в регионе инфекция была обнаружена у 2118 человек, 642 из которых выздоровели, 16 скончались.

В стране за последние сутки выявлено 8946 заболевших COVID-19, а с начала эпидемии - 353427.