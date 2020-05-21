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Эксклюзивную премьеру концерта легендарной группы "ДДТ" и Юрия Шевчука представляют Wink и more.tv

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22 мая с 15:00 по московскому времени на more.tv и в видеосервисе Wink можно будет бесплатно посмотреть телевизионную премьеру стадионного концерта группы "ДДТ" с программой "История Звука", который состоялся в Москве 5 марта 2017 года при полном аншлаге. Тур "История Звука" длился более трех лет, всего музыканты дали более 100 концертов в разных странах, которые посетили полмиллиона зрителей.

"Весной 2020 года должен был начаться наш юбилейный "ДДТ-тур". Мы долго и упорно работали над новой программой, но коронавирус смешал все наши планы, вынудил перенести концерты на осень и будущий год. Понимаю, что сидеть в квартирах всем уже осточертело, но это когда-нибудь обязательно закончится. А пока давайте вспомним атмосферу настоящего стадионного концерта, где тысячи людей на время становятся одним целым. С радостью представляем вам концерт "История Звука", который состоялся три года назад в Москве в СК "Олимпийский". Дай всем Бог здоровья!" — пожелал лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук.

В телевизионной версии концерта "История Звука" обязательно прозвучат проверенные временем хиты группы "ДДТ" — "В последнюю осень", "Просвистела", "Дождь", "Родина", "Рожденный в СССР", "Это всё, что останется после меня" и другие композиции. В целом концерт представляет ретроспективу развития группы "ДДТ" и включает три блока из песен 1980-х, 1990-х и после 2000 года. Сам Юрий Шевчук так сформулировал идею тура: маленький рок-музыкант и история большой страны.

Wink — цифровой видеосервис, который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (25 000 позиций). Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).

more.tv — онлайн-сервис "Национальной Медиа Группы", объединивший в одном месте эксклюзивный контент и прямой эфир популярных российских телеканалов, зарубежные премьеры сериалов и фильмов, собственные проекты в линейке more originals, а также прямые трансляции спортивных событий. Контент можно смотреть на сервисе бесплатно с рекламой или в единой подписке. Сервис доступен через браузер на любых стационарных компьютерах и ноутбуках, а также в приложениях для iOS, Android, Android TV и Apple TV, Samsung Smart TV и LG Smart TV (WebOS).

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Новости

Назад. 21 мая 2020
Эксклюзивную премьеру концерта легендарной группы "ДДТ" и Юрия Шевчука представляют Wink и more.tv
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