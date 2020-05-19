"Ростелеком" лидирует по количеству абонентов и выручке на рынке ШПД для юридических лиц в рейтинге "ТМТ Консалтинг" по итогам 2019 года

По оценке "ТМТ Консалтинг", на конец 2019 года количество абонентов (портов) широкополосного доступа в интернет (ШПД) в сегменте юридических лиц в России достигло 1,84 млн, объем рынка составил 55,4 млрд руб.
Лидером корпоративного сегмента фиксированного ШПД традиционно остается "Ростелеком", отмечает агентство. Компания располагает сетью с наибольшей по сравнению с другими операторами емкостью, а также традиционно является одним из основных поставщиков услуг связи для государственных организаций как на федеральном уровне, так и на местном.
По данным "ТМТ Консалтинг", по количеству абонентов "Ростелеком" занимает 42% рынка ШПД для юридических лиц, по выручке — 38% рынка.
"Широкополосный доступ в интернет для корпоративных клиентов и государственных заказчиков — важная составляющая бизнеса нашей компании. На основе модернизированной сетевой инфраструктуры и улучшенного клиентского опыта "Ростелеком" запускает привлекательные цифровые сервисы, которые позволили в прошедшем году добиться значительного роста абонентской базы и выручки в B2B-сегменте", — отметил вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами "Ростелекома" Валерий Ермаков.
"Ростелеком" развивает ШПД на основе самых высоких мировых стандартов.