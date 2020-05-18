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"Легко подключить, комфортно жить" — новая рекламная кампания "Ростелекома" про "Умный дом"

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"Ростелеком" запустил рекламную кампанию "Легко подключить, комфортно жить" в поддержку комплексного решения "Умный дом" и домашнего видеонаблюдения. Кампания разработана в рамках новой коммуникационной платформы "Технологии возможностей" и нацелена на повышение знания и интереса к цифровым продуктам "Ростелекома". В основном продвижение будет идти в цифровых каналах.

"Технологии возможностей" — это не просто коммуникационная платформа "Ростелекома". Это философия работы нашей компании: с помощью технологий мы открываем перед людьми новые возможности, которые делают жизнь проще и комфортнее. Важно, что цифровые продукты "Ростелекома" доступны каждому и ими легко воспользоваться. Например, "Умный дом" — не только система умных приборов, которыми можно управлять удаленно со смартфона, но, что гораздо важнее, это — совершенно иной уровень комфорта и безопасности жизни", — отметила вице-президент по маркетингу "Ростелекома" Инна Походня.

Облачный сервис "Умный дом" компания "Ростелеком" развивает с 2017 года. Он включает в себя домашнее и внешнее видеонаблюдение, а также комплекты для безопасности дома (датчики открытия дверей и окон, движения, протечки, задымления) и управления домашним хозяйством (умные розетка, лампочка и другие устройства). Все они управляются с помощью мобильного приложения или личного интернет-кабинета — из любой точки мира, где есть интернет. "Умный дом" — это технологии комфорта и новых возможностей для дома.

Главным героем новой рекламной кампании стал бордер-колли, который готовится к приходу хозяина и, на первый взгляд, с помощью умных приборов сам настраивает комфортную атмосферу для встречи. На самом деле, настраивает приборы удаленно сам хозяин, но этот факт лишь подчеркивает легкость управления продуктом.

Для съемок фото- и видеоматериалов команда маркетинга "Ростелекома" совместно с агентством MullenLowe Moscow впервые освоила формат over the shoulder, который позволяет наблюдать за всем процессом съемки удаленно в режиме онлайн. Весь съемочный процесс прошел на территории Беларуси. Так непростая ситуация, с которой столкнулся весь мир, стала толчком к приобретению нового опыта и освоению альтернативных инструментов производства рекламных кампаний.

Ролики доступны в аккаунте "Ростелекома" в YouTube:

https://youtu.be/RifS3Vm8pxw

https://youtu.be/VyMkvCIniyA

Состав творческой группы:

"Ростелеком":

Инна Походня — вице-президент по маркетингу;
Ирина Ключерева — руководитель направления маркетинговых коммуникаций и развития бренда;
Анастасия Зеленская — менеджер по маркетинговым коммуникациям;

MullenLowe Moscow:

Андрей Чернышёв — Creative Director;
Наталья Крючкова — Creative Group Head;
Зоя Цикунова — Senior Copywriter;
Екатерина Остроглазова — Group Account Director;
Михаил Налиухин — Account director;
Максим Копышев — Head of TV&Digital Production Department;

Hype Production:

Андрей Гнёт — режиссер-постановщик;
Михаил Новицкий — продюсер;

MediaCube Production:

Антон Антонов — продюсер;
Максим Максимов — продюсер.

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Назад. 18 мая 2020
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