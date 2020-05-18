Оперативный штаб: в регионе продолжается подготовка к переходу на первый этап снятия ограничений

18.05.2020 12:12 Читали 2

В воскресенье, 17 мая, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции с участием членов правительства области, глав министерств и ведомств, глав муниципальных образований.

В начале заседания рассмотрели текущую ситуацию по заболеваемости COVID-19 на территории Самарской области. Согласно докладу руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области Светланы Архиповой, на 16 мая подтверждены 65 новых случаев новой коронавирусной инфекции. 32 заболевших выявлены в Самаре, 11 в Тольятти, 8 в Сызрани, 4 в Новокуйбышевске, 3 в Сызранском районе, 2 в Ставропольском районе, по одному - в Отрадном, Похвистнево, Безенчукском, Шигонском, Кинельском районах. Трое выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (2 - в Ставропольском районе, 1- в Сызранском районе). 62 человека обследованы с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ.

В целом на территории Самарской области зафиксировано 1437 случаев заболевания, что составляет 45,15 на 100 тысяч населения.

Заболевшие выявлены в 9 городских округах и 24 муниципальных районах области. Темп прироста заболеваемости на 17 мая составляет 4,7, вместе с тем средненедельный темп прироста - 6,1. Порядка 1000 случаев было зарегистрировано за последние две недели. Руководитель ведомства подчеркнула, что активное выявление заболевших идет за счет наращивания лабораторного тестирования. Нарастающим итого проведено 99700 исследований, за последние сутки – 4338. Все задействованные лаборатории имеют достаточный запас тест-систем. Показатель тестов на 100 тысяч населения составляет 33132 и удовлетворяет даже третьему этапу снятия ограничений, отметила Светлана Архипова.

На текущий момент коэффициент распространения инфекции (это также один из показателей, которые являются оценочными для принятия решения о поэтапном снятии ограничений) составляет 1 и держится на этом уровне уже несколько дней. Как сообщила руководитель регионального Роспотребнадзора, исходя из оценки текущей ситуации можно надеяться на сохранение этой тенденции.

Показатель по свободному коечному фонду для лечения больных новой коронавирусной инфекцией приближается к нормативу, установленному рекомендациями Главного санитарного врача РФ, и в ближайшее время будет увеличен благодаря пересмотру маршрутизации пациентов и введению новых коек.

С сегодняшнего дня к оказанию медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией присоединилась Самарская городская больница 4. В учреждении перепрофилировано 120 коек. В ближайшее время будут готовы к приему пациентов c COVID-19 130 коек Ставропольской центральной районной больницы, 70 коек Волжской ЦРБ, 100 коек Клиник медицинского университета. Также на 124 койки будет увеличен фонд Самарской областной клинической больницы им. Середавина, на 50 коек – тольяттинской городской больницы №5, на 42 койки - тольяттинской горбольницы №4.

Врио министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко отметил позитивный факт: 16 мая число выписанных пациентов впервые превысило число госпитализированных: с подозрением на COVID-19 и контактных лиц было госпитализировано 135, выписано 146 человек. Всего в области выздоровели 295 человек, у которых был диагностирован COVID-19. Коэффициент летальности по заболеванию новой коронавирусной инфекцией составляет 0,72 – всего скончались 9 пациентов. Большинство пациентов, находящихся на лечении, находится в удовлетворительном состоянии (71%), в состоянии средней тяжести - 25%, тяжелое течение заболевания у 4% пациентов.

Также Сергей Вдовенко доложил о проведенной работе по перерасчету стимулирующих выплат для медиков, которые работают с пациентами с COVID-19, с учетом новых требований. Напомним, федеральные доплаты медработникам, которые, рискуя жизнью и здоровьем, помогают больным коронавирусом, будут рассчитываться исходя из самого факта работы с такими пациентами, без привязки ко времени. Такие изменения в рамках поручения Президента РФ Владимира Путина утвердило Правительство Российской Федерации. «Точку в этом вопросе поставил Президент страны, он дал исчерпывающие поручения, чтобы именно указанные суммы в полном объеме всем, кто имел контакт с новой инфекцией, были выплачены вне зависимости от отработанного времени», - отметил Глава региона.

Средства медицинским работникам будут перечислены до 18 мая. Дмитрий Азаров поставил задачу руководителям регионального министерства управления финансами и областного минздрава держать на личном контроле ситуацию по доведению денежных средств до получателей и докладывать об исполнении поручения каждые три часа. Глава региона отметил, что все обращения по выплатам, которые поступили ему лично, будут отработаны. Водитель скорой помощи Нефтегорской центральной районной больницы Николай Прохоров, который направил обращение от лица сотрудников учреждения, по приглашению Дмитрия Азарова по видеоконференцсвязи лично принял участие в обсуждении вопроса выплат и получил необходимые разъяснения. Кроме того, все работники скорой помощи получат и единовременную региональную выплату. Такое решение Глава региона принял накануне.

Врачи получат по 20 тысяч рублей, медсестры и фельдшеры скорой помощи - по 10 тысяч, водители - по 5 тысяч. Как отметил Дмитрий Азаров, такое решение приняли далеко не во всех регионах.

В свою очередь руководителю Нефтегорской ЦРБ, главному врачу Наталье Мухортовой Губернатор напомнил о том, что необходимо вести разъяснительную работу в коллективе в должном объеме. Глава региона поблагодарил Николая Прохорова за активность. «Каждый медработник должен знать истинную картину происходящего на территории региона, муниципалитета, конкретной больницы», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Также Глава региона призвал участников штаба контролировать обеспеченность средствами индивидуальной защиты медработников и населения области. Эту работу нужно вести постоянно, независимо от того, что на данный момент острота вопроса снята.

Продолжается оказание помощи пожилым людям, находящимся на самоизоляции. Руководитель департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области Сергей Бурцев сообщил, что из поступивших в региональный волонтерский штаб за 16 мая 214 заявок волонтерами оказано 167 консультаций (126 консультаций дали волонтеры-медики, 41 запрос касался других тем). По 20 заявкам оказана непосредственно помощь, 27 находятся в работе. Всего оказывать помощь готовы 2936 волонтеров, из них 2496 человек – в муниципалитетах.

Также на заседании штаба заслушали доклады муниципалитетов. Глава г.о. Самара Елена Лапушкина доложила о готовности обсерватора на базе отдыха «Дубки», где в настоящий момент проходят изоляцию 68 человек, прибывших из Республики Саха – сотрудники компании «Самаратранснефтегаз». Также в обсерваторе готовы еще 115 мест. По сообщению главы г.о. Новокуйбышевск Сергея Маркова, в обсерваторе на базе МАУ «ДЦ «Березки» в загородной зоне г.о. Новокуйбышевск проходят 14-дневный карантин сотрудники ООО «Нова», прибывшие с полуострова Ямал.

Кроме того, региональный оперштаб принимает меры для решения ситуации с отправлением на родину 936 граждан Республик Узбекистан и Таджикистан.