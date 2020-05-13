ПСБ запускает онлайн-факторинг для поставщиков федеральных торговых сетей

13.05.2020 17:32 Читали 43

ПСБ первым запустил услугу онлайн-факторинга с автоматическим принятием решения за два часа и лимитом до 300 млн рублей для представителей крупного корпоративного бизнеса и до 100 млн рублей для представителей малого и среднего бизнеса.

Сервис ориентирован на поставщиков групп компаний "Ашан", "Дикси", "Лента", "Леруа Мерлен", "Метро Cash&Carry", "Монетка", "Оʼкей", "Тандер", "Х5 Retail Group". Клиенту не нужно посещать офис банка для подачи заявки. Все необходимые документы - согласия на запрос в БКИ и обработку персональных данных, отчетность за 2019 год с отметкой налоговой, скан-копия контракта, передаваемого на финансирование, - можно предоставить онлайн. Данная услуга позволяет компаниям получить в ПСБ денежные средства без поручительства и залога.

"Онлайн-факторинг - цифровой финансовый инструмент, благодаря которому бизнес может получать финансирование и не останавливать свою работу, что особенно важно для компаний - поставщиков крупных торговых сетей, которые в непростых условиях продолжают обеспечивать жителей продуктами и товарами первой необходимости", - прокомментировал Иннокентий Воловик, управляющий директор по факторингу ПСБ. Он также добавил, что за месяц после запуска продукта в пилотном режиме банк принял более 100 положительных решений по финансированию на общую сумму более 3 млрд рублей.