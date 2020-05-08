Торговый оборот клиентов ПСБ по эквайрингу увеличился на 50%

08.05.2020 21:03 Читали 16

ПСБ проанализировал траты россиян, находящихся в режиме самоизоляции. Для этого были изучены данные по оборотам торговых точек клиентов банка по эквайрингу.

Начиная со второй недели самоизоляции наблюдается устойчивая тенденция (неделя к неделе) восстановления оборотов во всех регионах страны. Например, с 27 апреля по 3 мая на 50% увеличилось количество оборотов по сравнению с последней неделей марта и на 22% — по сравнению с первой неделей апреля.

Начиная с 6 апреля объем транзакций в эквайринговой сети ПСБ показывают еженедельное увеличение работающих торговых точек, что свидетельствует о возобновлении активности и переформатированию части бизнеса под новые способы торговли. По сравнению с первой неделей самоизоляции увеличение произошло на 18%. Сравнивая неделю с 27 апреля по 3 мая с первой неделей карантина с 30 марта по 5 апреля наблюдаем увеличение торгового оборота на 21% в сегменте "продуктовые магазины", на 63% в сегменте "техника", и на 40% в сегменте "медицина", также на 38% увеличился оборот в сегменте "кафе и рестораны". На 18% россияне сократили свои расходы в сегменте "аптеки".

В то же время в исследовании отмечается, что самое большое снижение торгового оборота с начала года произошло на первой неделе карантина (с 30 марта по 5 апреля). Так, по сравнению со средней неделей марта торговый оборот снизился на 56%, а торговый оборот апреля по сравнению с мартом сократился на 46%.

Если сравнивать обороты за март и апрель, то падение происходит во всех сферах, за исключением продуктовых магазинов, где рост составил 6%, а средний чек сохраняется на уровне 326-346 рублей с начала года. Самое большое снижение произошло в сегменте красоты — 90%, туризма — 87%, кафе и рестораны — 72%. Москвичи сократили свои расходы на 58%, а траты в регионах снизились на 40%.