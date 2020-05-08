16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Торговый оборот клиентов ПСБ по эквайрингу увеличился на 50%

Читали 16

ПСБ проанализировал траты россиян, находящихся в режиме самоизоляции. Для этого были изучены данные по оборотам торговых точек клиентов банка по эквайрингу.

Начиная со второй недели самоизоляции наблюдается устойчивая тенденция (неделя к неделе) восстановления оборотов во всех регионах страны. Например, с 27 апреля по 3 мая на 50% увеличилось количество оборотов по сравнению с последней неделей марта и на 22% — по сравнению с первой неделей апреля.

Начиная с 6 апреля объем транзакций в эквайринговой сети ПСБ показывают еженедельное увеличение работающих торговых точек, что свидетельствует о возобновлении активности и переформатированию части бизнеса под новые способы торговли. По сравнению с первой неделей самоизоляции увеличение произошло на 18%. Сравнивая неделю с 27 апреля по 3 мая с первой неделей карантина с 30 марта по 5 апреля наблюдаем увеличение торгового оборота на 21% в сегменте "продуктовые магазины", на 63% в сегменте "техника", и на 40% в сегменте "медицина", также на 38% увеличился оборот в сегменте "кафе и рестораны". На 18% россияне сократили свои расходы в сегменте "аптеки".

В то же время в исследовании отмечается, что самое большое снижение торгового оборота с начала года произошло на первой неделе карантина (с 30 марта по 5 апреля). Так, по сравнению со средней неделей марта торговый оборот снизился на 56%, а торговый оборот апреля по сравнению с мартом сократился на 46%.

Если сравнивать обороты за март и апрель, то падение происходит во всех сферах, за исключением продуктовых магазинов, где рост составил 6%, а средний чек сохраняется на уровне 326-346 рублей с начала года. Самое большое снижение произошло в сегменте красоты — 90%, туризма — 87%, кафе и рестораны — 72%. Москвичи сократили свои расходы на 58%, а траты в регионах снизились на 40%.

Версия для печати

Новости

Назад. 08 мая 2020
Торговый оборот клиентов ПСБ по эквайрингу увеличился на 50%
"Музыка мира" в видеосервисе Wink — более 100 музыкантов в режиме изоляции исполнят Ленинградскую симфонию Шостаковича
Губернатор Дмитрий Азаров принял участие во всероссийской​ акции «Сад памяти»​
Военные начали массовую дезинфекцию территорий в Самаре и Тольятти
ПСБ помогает своим клиентам получить безвозмездную субсидию на расчётный счет банка
В Самарской области стартовала акция «Вам, родные!»
Завершилась Всероссийская акция «100 баллов для победы»

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

Сегодня песня «День Победы» впервые прозвучит на чувашском языке

В Приволжском федеральном округе проходит масштабная акция — «Наш День Победы», инициированная аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Сегодня к акции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, присоединилась Чувашская Республика.

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

Военные начали массовую дезинфекцию территорий в Самаре и Тольятти

Мобильные расчеты оперативного реагирования полка радиационной химической и биологической защиты 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа начали дезинфекцию улиц, парков, скверов, набережных и других объектов массового посещения в Самаре и Тольятти.

Дмитрий Азаров: "Президентом в обращении к россиянам сказаны очень важные и проникновенные слова"

Во вторник, 28 апреля, Президент России Владимир Путин выступил с обращением к жителям страны перед началом совещания с руководителями субъектов РФ. Глава государства напомнил, что режим нерабочих дней действует в стране уже четыре недели. По словам Президента, введение режима было вынужденной мерой. Однако результаты этого своевременного решения видны уже сейчас. В России удалось затормозить темпы прироста заболеваемости коронавирусом. Однако пик еще не пройден. Чтобы схлынула волна эпидемии, гражданам страны необходимо продолжать проявлять свою ответственность и сознательность.

Он и она