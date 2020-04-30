ПСБ выдал первую ипотеку в Самарской области по госпрограмме под 6%

30.04.2020 15:57 Читали 8

ПСБ выдал первый в Самарской области кредит на приобретение жилья в новостройке в рамках новой государственной программы поддержки граждан и строительной отрасли.

Сделка прошла в городе Новокуйбышевск Самарской области. Сумма кредита на покупку жилья в новостройке составила 1,2 млн рублей.

"В дополнение к государственным субсидиям мы снизили ставку по программе еще на полпроцента до 6% годовых в рублях. Жилую недвижимость по новой программе "Господдержка 2020" можно купить в кредит в любом российском регионе без ограничений — независимо от того, где проживает заемщик", — прокомментировала первую сделку заместитель регионального директора по развитию розничного бизнеса ПСБ в Самарской области Ольга Грачева.

Размер первоначального взноса по программе составляет от 20% до 80%, срок кредитования — от 3 до 20 лет. Максимальная сумма займа в Самаре и Самарской области не должна превышать 3 млн рублей. Оформить заявку на кредит по сниженной ставке можно до 15 мая, сама программа продлится до 1 ноября 2020 года.