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"Ростелеком" лидирует с большим отрывом от конкурентов на российском рынке коммерческих ЦОД по итогам 2019 года

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По итогам 2019 г. "Ростелеком" упрочил свое лидерство на рынке коммерческих центров обработки данных (ЦОД), став его крупнейшим игроком по данным международного консалтингового агентства iKS-Consulting.

Агентство отмечает, что "Ростелеком" значительно укрепил свои позиции на рынке услуг дата-центров в 2019 г. как за счет собственного развития сети ЦОД и активного проникновения в регионы, так и за счет приобретения второго по количеству стоек игрока компании "ДатаЛайн". Таким образом, "Ростелеком" занимает более четверти рынка и оказывает заметное влияние на него, особенно в сегменте государственных компаний. При этом эксперты подчеркивают, что о монополизации рынка речи не идет.

По информации iKS-Consulting, после присоединения компании DataLine "Ростелеком" стал безусловным лидером российского рынка по числу введенных в эксплуатацию стойко-мест по итогам 2019 г. (11 497 стоек). В числе ключевых объектов ГК "Ростелеком" — комплекс дата-центров в Москве (I, II, III), столичный узел обмена трафиком ММТС-9, а также крупнейший московский оператор коммерческого ЦОД "ДатаЛайн", который, в свою очередь, управляет семью площадками, распределенными между двумя локациями в Москве: Nord и Ost. Их суммарная емкость составила 4 811 стоек. После присоединения DataLine доля группы компаний "Ростелеком" коммерческих ЦОД по количеству введенных стоек достигла 26% на российском рынке, и 30% — на московском рынке.

"Наше лидерство — закономерный результат усилий всей группы компаний. Без преувеличения 2019 год можно назвать определяющим: мы ввели в эксплуатацию крупнейший в России региональный ЦОД Удомля, расположенный в Тверской области, а в ноябре 2019 г. запустили новый ЦОД в Екатеринбурге. Сделали серьезный задел на строительство ЦОД в других регионах России. Мы отлично поработали над качеством сервисов, обеспечив среднюю доступность услуги на уровне 99,997%, при нормативе TIER III 99,982%. Все это, вкупе с присоединением "ДатаЛайн", вывело нас на новый уровень и задало высокую планку на будущее", — отметил Павел Каплунов вице-президент по облачным сервисам "Ростелеком".

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