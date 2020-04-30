Что смотрят те, кто остался дома — новый рейтинг от видеосервиса Wink

На прошлой неделе состоялось уникальное событие для российского рынка — первая премьера фильма, который вышел на онлайн-платформах, включая Wink раньше, чем в офлайн-кинотеатрах. Фантастический триллер "Спутник" — работа режиссера Егора Абраменко с целой плеядой звезд: Оксана Акиньшина, Петр Федоров, Федор Бондарчук. Этот фильм стремительно взлетел на первое место в своей категории.
Другим заметным событием недели стал живой онлайн-концерт группы "Алиса". Константин Кинчев и команда собрали настоящую армию поклонников, которых оказалось более 550 000 — именно с такого количества устройств посмотрели прямую трансляцию концерта в пятницу 24 апреля. А в ближайшую пятницу, 1 мая, в проекте WinkLive состоится живой концерт группы "Звери".
Клиенты чаще всего выбирали подписки "Трансформер" (за возможность самостоятельно формировать состав контента) и "Суперхиты" (за максимальную коллекцию топ-фильмов всех стран и жанров). Кстати, более трети подписчиков "Суперхитов" уже посмотрели фильм "Спутник".
Топ-5 российского кино:
- (-). "Спутник"
- (1). "Лед 2"
- (-). "Громкая связь"
- (2). "Союз спасения"
- (-). "Последний богатырь".
Топ-5 российских сериалов:
- (-). "ИП Пирогова"
- (2). "Отель Элеон"
- (1). "Корни"
- (-). "Молодежка"
- (5). "Миша портит все".
Топ-5 мультфильмов:
- (-). "Холодное сердце 2"
- (2). "Маша и Медведь"
- (3). "Вперед"
- (-). "Фиксики"
- (-). "Буренка Даша".
Топ-5 видеоконтента в образовании, развитии, культуре:
- (-). Группа "Алиса", живой концерт в проекте WinkLive 24 апреля
- (1). Тимати, запись живого концерта в проекте WinkLive 17 апреля
- (2). Полина Гагарина, запись живого концерта в проекте WinkLive 10 апреля
- (4). "Лицей. Школьная программа" (онлайн-уроки для 5–11 классов)
- (-). "Тренировки с Бадюком".
Топ-5 зарубежного кино:
- (1). "Соник в кино"
- (2). "Плохие парни навсегда"
- (-). "Под водой"
- (4). "Бладшот"
- (-). "Маяк".
Топ-5 зарубежных сериалов:
- (1). "Мир Дикого Запада"
- (-). "Блудный сын"
- (-). "Друзья"
- (5). "Беги"
- (-). "Аббатство Даунтон".
В скобках указано место в топ-5 на предыдущей неделе.
Видеосервис Wink 16 марта открыл бесплатный доступ к большой коллекции отечественных и зарубежных фильмов, сериалов, детского развлекательного и образовательного контента. В Wink можно бесплатно смотреть пять лучших телеканалов о культуре и искусстве (Mezzo, Mezzo live HD, "Театр", Museum, iConcerts). Позднее в открытый доступ добавили дополнительный видеоконтент для саморазвития и обучения: фитнес-тренировки, кулинарные курсы, уроки школьной программы, видео-путешествия и экскурсии, спектакли, музеи и концерты.
Wink — цифровой видеосервис "Ростелекома", который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (25 000 позиций). Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).