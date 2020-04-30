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Что смотрят те, кто остался дома — новый рейтинг от видеосервиса Wink

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Видеосервис Wink компании "Ростелеком" представляет рейтинг просмотров за пятую неделю (20–26 апреля 2020 года) после усиления мер по изоляции людей дома. Просмотр ТВ и киносериалов, в том числе на дополнительных экранах, продолжает расти и это помогает людям не чувствовать себя в культурной и информационной изоляции.

На прошлой неделе состоялось уникальное событие для российского рынка — первая премьера фильма, который вышел на онлайн-платформах, включая Wink раньше, чем в офлайн-кинотеатрах. Фантастический триллер "Спутник" — работа режиссера Егора Абраменко с целой плеядой звезд: Оксана Акиньшина, Петр Федоров, Федор Бондарчук. Этот фильм стремительно взлетел на первое место в своей категории.

Другим заметным событием недели стал живой онлайн-концерт группы "Алиса". Константин Кинчев и команда собрали настоящую армию поклонников, которых оказалось более 550 000 — именно с такого количества устройств посмотрели прямую трансляцию концерта в пятницу 24 апреля. А в ближайшую пятницу, 1 мая, в проекте WinkLive состоится живой концерт группы "Звери".

Клиенты чаще всего выбирали подписки "Трансформер" (за возможность самостоятельно формировать состав контента) и "Суперхиты" (за максимальную коллекцию топ-фильмов всех стран и жанров). Кстати, более трети подписчиков "Суперхитов" уже посмотрели фильм "Спутник".

 

 

 

 

 

 

Топ-5 российского кино:

  1. (-). "Спутник"
  2. (1). "Лед 2"
  3. (-). "Громкая связь"
  4. (2). "Союз спасения"
  5. (-). "Последний богатырь".

Топ-5 российских сериалов:

  1. (-). "ИП Пирогова"
  2. (2). "Отель Элеон"
  3. (1). "Корни"
  4. (-). "Молодежка"
  5. (5). "Миша портит все".

Топ-5 мультфильмов:

  1. (-). "Холодное сердце 2"
  2. (2). "Маша и Медведь"
  3. (3). "Вперед"
  4. (-). "Фиксики"
  5. (-). "Буренка Даша".

Топ-5 видеоконтента в образовании, развитии, культуре:

  1. (-). Группа "Алиса", живой концерт в проекте WinkLive 24 апреля
  2. (1). Тимати, запись живого концерта в проекте WinkLive 17 апреля
  3. (2). Полина Гагарина, запись живого концерта в проекте WinkLive 10 апреля
  4. (4). "Лицей. Школьная программа" (онлайн-уроки для 5–11 классов)
  5. (-). "Тренировки с Бадюком".

Топ-5 зарубежного кино:

  1. (1). "Соник в кино"
  2. (2). "Плохие парни навсегда"
  3. (-). "Под водой"
  4. (4). "Бладшот"
  5. (-). "Маяк".

Топ-5 зарубежных сериалов:

  1. (1). "Мир Дикого Запада"
  2. (-). "Блудный сын"
  3. (-). "Друзья"
  4. (5). "Беги"
  5. (-). "Аббатство Даунтон".

В скобках указано место в топ-5 на предыдущей неделе.

Видеосервис Wink 16 марта открыл бесплатный доступ к большой коллекции отечественных и зарубежных фильмов, сериалов, детского развлекательного и образовательного контента. В Wink можно бесплатно смотреть пять лучших телеканалов о культуре и искусстве (Mezzo, Mezzo live HD, "Театр", Museum, iConcerts). Позднее в открытый доступ добавили дополнительный видеоконтент для саморазвития и обучения: фитнес-тренировки, кулинарные курсы, уроки школьной программы, видео-путешествия и экскурсии, спектакли, музеи и концерты.

Wink — цифровой видеосервис "Ростелекома", который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (25 000 позиций). Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).

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Назад. 30 апреля 2020
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