ПСБ начал полномасштабное тестирование оплаты по QR-коду СБП на POS-терминале

29.04.2020 17:35 Читали 7

ПСБ одним из первых банков реализовал оплату по QR-коду Системы Быстрых Платежей (СБП) непосредственно на POS-терминале. Сервис позволяет снизить расходы на эквайринг минимум в три раза за счет более низких комиссий. Комиссия за прием платежей в СБП от 0% до 0,7%, а зачисление денег на расчетный счет ТСП происходит через несколько секунд после проведения оплаты.

Тем клиентам банка, у кого уже установлен эквайринг ПСБ, не потребуется никаких технических доработок, QR-код СБП будет отображаться на экране уже установленного POS-терминала. Для подключения к Системе быстрых платежей необходимо обратиться в банк для подписания договора. Новым клиентам услуга СБП предоставляется в случае открытия расчетно-кассового обслуживания и подключения торгового эквайринга. Установленный POS-терминал сразу будет принимать платежи всех популярных платежных систем и СБП.

"Новый сервис оплаты по QR-коду особенно актуален для тех покупателей, у кого нет функции NFC в гаджете, , а это 70% рынка пользователей смартфонов. Клиенты смогут отсканировать QR-код камерой телефона и произвести оплату через установленный мобильный банк. Этот функционал будет стимулировать дальнейший рост безналичный платежей и позволит принимать их в точках, где ранее не было такой возможности. Для торгово-сервисных предприятий это возможность начать значительно экономить на комиссиях по эквайрингу и сократить поступление денежных средств с 1 календарного дня до нескольких минут", — комментирует Никита Хомутов, заместитель директора департамента электронного бизнеса среднего и малого бизнеса ПСБ.

"Платежи по QR-коду постепенно набирают популярность: благодаря нашим банкам-партнерам все больше торговых точек могут предлагать такой способ оплаты для своих клиентов, и к концу первого квартала количество С2В-операций в СБП выросло втрое по сравнению с началом 2020 года. Мы уверены, что жители нашей страны оценят скорость и удобство такого способа платежа, и он тоже займет свое место в числе привычных способов безналичной оплаты", — отметил директор по развитию инновационных сервисов НСПК Дмитрий Колесников.